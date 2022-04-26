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Giriş Tarihi: 26.4.2022 13:44 Son Güncelleme: 26.4.2022 13:44

Teleskopu Kim İcat Etti? İlk Teleskobu Kim Buldu, Ne Zaman Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Teleskopu Kim İcat Etti? İlk Teleskobu Kim Buldu, Ne Zaman Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

İnsanlığın ilk zamanlarından beri uzay her zaman insanoğlu için bilinmezliği nedeniyle korkunç olmuştur. Fakat bu bilinmezlik uzaya karşı büyük bir merakı ve tutkuyu da yanında getirmiştir. Gök cisimlerinin hareketleri, onların yorumlanmasını sağlamış ve bu yorumlamalardan çeşitli inanışlar ortaya çıkmıştır. Bilimin gelişmesiyle bazı şeyler açıklığa kavuşmuş ve insanoğlu büyük ölçüde bilinçlenmiş, içerisinde yaşadığı dünyanın ve galaksinin konumunu öğrenmiştir. Tüm bu olumlu gelişmelerde de teleskop cihazının çok ciddi bir önemi vardır. Peki ya insanlığın bulunduğu konumu ve evreni anlamasını sağlayan teleskopu kim icat etti? İlk teleskobu kim buldu, ne zaman ve kaç yılında icat edildi? Detaylar yazımızda.

Teleskobun kullanımı sayesinde bilim tarihinde çok ciddi gelişmeler olmuş ve insanlık içerisinde bulunduğu karanlık, bilim dışı dönemden çıkma imkanını bulmuştur. Orta Çağ'da özellikle Batı'da var olmuş skolastik düşünce ve bilimin Kilise tarafından şekil alması, tartışılmadan Kilisenin söylediklerinin kabul edilmesi, teleskop gibi icatların bulunması ve kullanılmasıyla son bulmuştur. Öyle ki bu gibi ilerici icatlar kendi dönemindeki teknolojinin ve bilimin ilk kıvılcımını ateşlemiş, sanayi devrimine dek gidecek olan dönemin zeminini oluşturmuşlardır.

Teleskopu Kim İcat Etti?

Teleskobun icadında bazı diğer icatlar gibi spesifik olarak tek bir isim vermek mümkün değildir. Teleskopu bulduğu kabul edilen üç isim vardır, bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir.

  • Hans Lippershey
  • Lyman Spitzer
  • Zacharias Janssen

İlk Aynalı Teleskobu Kim Buldu?

1668 yılında meşhur İngiliz bilim adamı Sir Isaac Newton, ilk aynalı teleskopu icat etmiştir. Aynalı teleskopların özelliği ışıkların yaydığı ışınları bir çukur aynadan yarı tma yoluyla olmak üzere toplaması ve odaklamasıydı. Bu nedenle bu biçimdeki teleskoplara "yarısı malı tekeskop" da denmiştir. Aynalı teleskop tüm renkleri aynı şekilde gösterebiliyordu ve ilk mercekli teleskoplarda var olan bulanık görüntü bu tür teleskoplarda yoktu.

İlk Teleskop Nerede ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Teleskop için tarihte ilk patent başvurusunu yapan kişi Hans Lippershey'dir. Hans Lippershey ürettiği camlı teleskop aracılığıyla uzaktaki cisimleri yakından görebilmeyi başarmıştır. Hans Lippershey, ayrıca, Hollanda'da bir gözlük yapımcısıydı. Belli bir zaman sonra Lyman ve Zacharias'da teleskopu ilerleterek değişik prototipte ürünler ortaya çıkartmayı başardılar. Bu nedenle bu üç mucitte teleskopun mucidi olarak kabul görmektedir.

Teleskopun Mucidi Olan Bilim İnsanı

Tarihte hemen her icat ortak zihinlerin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Genelde bir fikir bir kişi ile pratiğe dönmeye başlar, hemen arkasından o çalışmayı farklı bilim insanları farklı yöntemlerle geliştirir ve çalışma en son halini alarak günümüzdeki formuna kavuşur. Teleskop da tek bir tane mucit sayamayacağımız buluşlardan biridir. Teleskobu icat eden isimler Hans Lippershey, Lyman Spitzer ve Zacharias Janssen isimli bilim adamlarıdır.

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Teleskopu Kim İcat Etti? İlk Teleskobu Kim Buldu, Ne Zaman Ve Kaç Yılında İcat Edildi?
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