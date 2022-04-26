Televizyonu Kim İcat Etti Ve Kim Buldu? İlk Televizyon Ne Zaman, Kaç Yılında Ve Nerede İcat Edildi?

Televizyonun faydaları saymakla bitmez. Film, dizi, müzik, haber gibi pek çok şeyi televizyondan almak mümkün. Fakat birçok insan da televizyonun ev içerisindeki sosyalliği bitirdiği konusunda hemfikir. Bu şekilde düşünen insanlar televizyonu insanlar arasındaki sohbeti bitirdiği konusunda suçlamakta. Bu şekilde düşünen insanların bir haklılık payının olduğu kesin. Fakat ya televizyon diye bir şey hiç olmasaydı?

Televizyonu Kim İcat Etti?

İskoçya doğumlu olan iş adamı John Logie Baird televizyonu bularak ismini bilim tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Kendisi ilk renkli televizyonu da kapsayacak biçimde televizyonun mucididir. John Logie Baird, çocuk yaşından itibaren bilime ve üretmeye merakı ile herkesin dikkatini çekiyor, başarılı okul hayatı dolayısıyla da her daim takdir görüyordu.

İlk Televizyonu Kim Buldu?

Televizyon yaklaşık 100 sene önce 1925'li yıllarda bulunmuştur. Daha önce de pek çok mucit televizyona benzeyen prototipli cihazlar tasarlamıştır. Fakat bu üretmiş oldukları tasarımlar başarısızlıkla sonuçlandığı için mucit John Logie Baird tarafından modern zamanlardaki halini alan ilk prototip meydana getirilmiştir. Bu nedenle televizyonu bulan kişi olarak John Logie Baird kabul edilir.

İlk Televizyon Nerede ve Kaç Yılında İcat Edildi?

İlk televizyon prototipini John Logie Baird İngiltere ülkesinde üretmiştir. Televizyon üretilirken üretim amacı, hareketli ve görüntülü bir yapıyı tek renkli bir şekilde oynatmaktı. Televizyonun mucidi İskoç John Logie Baird de elektromanyetik ışıklarla birlikte, renksiz olarak televizyon üretimini gerçekleştirdi. Daha sonra bu devrim yaratacak icat, çok kısa bir süre içerisinde bütün Dünya'ya yayılmıştır.

Televizyonun Mucidi

Televizyonun mucidi olan John Logie Baird İskoçya'da hayata gelmiştir. Kendisi 57 sene gibi az bir ömür yaşamasına rağmen sanayi devriminden sonra ortaya çıkan ve en çok yankı getiren icatlardan biri olan televizyonu bulmuştur. John, zor şartlar altında bilim üreten ve hedefleriyle ilgilenen bir kişiydi.

Öyle ki John Logie Baird, maddi yetersizliklerden dolayı ilk televizyonunu bir lavabo ve bir çay tenekesi kullanarak yapmıştır. Sonraki denemelerinde de bisküvi kutusu dahil birçok ucuz malzemeyi icatlarında kullanmıştır.