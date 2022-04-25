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Giriş Tarihi: 25.4.2022 14:02 Son Güncelleme: 25.4.2022 14:03

Telgrafı Kim İcat Etti? İlk Telgraf Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Telgrafı Kim İcat Etti? İlk Telgraf Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Telgraf ilk defa 1793 yılında geliştirilmiş olan ve tarihin gelişimi içerisinde çok önemli bir yeri olan harika bir icattır. İnsanlar arasında bugün saniyesinde haberleşebilmenin aslında ilk adımı telgraf sistemiyle atılmıştır diyebiliriz, çünkü telgraf kullanılmadan önce insanlar mektup ile haberleşiyorlardı ve bu mektupların muhataplarına ulaşması çok uzun zaman sürüyor, büyük emek gerektiriyordu. Telgraftan sonra bu durum oldukça değişmiş ve iletişim kolaylaşmıştır. Peki ya içinde bulunduğu çağda bir devrim niteliğinde olan telgrafı kim icat etti? İlk telgraf ne zaman, kim tarafından ve kaç yılında icat edildi?

Telgraf icat edildikten sonra bir ülkeden bir ülkeye haberleşme ve iletişim kurma çok kolay bir hale gelmiştir. Elektronik telgraf yalnızca okyanuslar arasında haftalar süren iletişimi dakikalara indirgemekle kalmamış geleceğe şekil veren internetin ve iletişim teknolojilerinin de temeli olmuştur. Telgrafın gelişimini takip etmek de iletişim teknolojileri ve teknoloji tarihiyle ilgilenenlerin kesinlikle araştırması gereken bir konudur.

Telgrafı Kim İcat Etti?

1792 senesinde Claude Chappe, telgraf isminde bir sistemi meydana getirdi. Tepeler üzerine kurulan kuleler aracılığıyla bir ağ oluşturan Chappe, her kulenin üstüne 49 farklı konuma ayarlanabilen ve iki uzun kolu olan bir makine vardı. Bu konumlardan her biri bir harf ya da rakama karşılık gelmekteydi. Bu sistemin çok başarılı olduğu söylenebilir çünkü 19. Yüzyılın ortalarına gelindiğinde sadece Fransa'daki kule ağının uzunluğu yaklaşık 4828 kilometreye kadar ulaşmıştı.

Amerikan Joseph Henry (1797-1878) 1830 senesine gelindiğinde elektrik akımını teller aracılığıyla uzaklara götürüp, orada bulunan bir zili çalıştırmıştır. Bir elektromıknatısa bağlı olan bu zil aslında elektrikli telgrafın doğuşuydu.

Yine bir başka Amerikalı olan Samuel Morse ise, 1832 senesinde bir yolculuk esnasında kendisine elektro mıknatıstan söz eden bir yolcu ile tanışmıştır. Morse zaten halihazırda telgraf üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu fakat bu konuşmadan sonra tüm dikkatini elektro mıknatıslı telgrafa yöneltti.

1835 senesine gelindiğinde S. Morse, ilk elektromıknatıslı telgrafını yapmış oldu. Yaptığı telgrafta elektromıknatısa bağlı bir kalem de bulunuyordu. Bu kalem de kâğıt bir şeridin üzerine elektro mıknatıstan almış olduğu hareketle zig zag şeklinde çizgiler yapıyordu. Bu sistemin pek başarılı olduğu söylenemez.

Ardından Morse ve yardımcısı Vail bu teknolojiyi ilerleterek nokta ve çizgilerden meydana gelen bir kodlama sistemi yaptılar. Bu kodlama sistemi Mors alfabesi olarak tüm dünyada nam salacaktı. Telgraf, üretildiği yılların en popüler iletişim aracı haline geldi. İlk telgraf hattı 1843 senesinde Washington ile Baltimore, Maryland arasına çekilmiştir.

İlk Telgraf Nerede ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Elektrikli telgrafı ilk olarak icat eden kişi Fransız bir bilim insanı olan Claude Chappe'dir. Onun ardından 1830 senesinde Amerikan Joseph Henry elektrik akımını daha uzak mesafelere taşıyarak mıknatıs aracılığıyla zili çaldırmıştır. 1835 senesine gelindiğindeyse ilk elektromıknatıslı telgrafı Samuel Morse icat etmiştir.

Telgraf Hangi Ülkede Bulundu ve Türkiye'de Ne Zaman Kullanıldı?

Telgrafı ilk olarak Claude Chappe 1792 senesinde Fransa'da bulmuştur. Türkiye'de ise ilk telgraf 1847 senesinde İstanbul Beylerbeyi Sarayı'nda Samuel Morse tarafından bizzat Sultan Abdulmecid Han'ın karşısında denenmiştir.

Osmanlı, Kırım savaşı esnasında Avrupa ülkeleriyle sık sık görüşmeler yapmıştır ve bu görüşmeler de telgrafı Osmanlılara sevdiren bir ortam oluşmasını sağlamıştır.

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Telgrafı Kim İcat Etti? İlk Telgraf Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?
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