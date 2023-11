Tell 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Tell Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Cümlenin öğelerinden biri olan fiiller, bir işi, oluşu veya durumu bildirirler. Öznenin yaptığı eylemleri belirten İngilizce düzensiz fiillerin hallerini hatırlamak ise yeni öğrenmeye başlayanlar için biraz zor olabilir. Çünkü bazılarının 1, 2 ve 3. halleri birbirinden oldukça farklıdır. "Tell" de düzensiz fiiller içinde yer aldığından dolayı, tell 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur sıkça araştırılır.

Tell 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler Neler?

Regular Verbs (Düzenli Fiiller) ve Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller), yer aldıkları cümlelerin zamanına göre dönüşürler. Düzenli olanlar, - ied, - ed ve - d takısı ile rahatlıkla Verb 2 veya Verb 3 yapılabilir. Buna örnek olarak, "I cleaned my office" (Ofisimi temizledim.) veya "Fatma baked cake for her children" (Fatma çocuklarına kek yaptı.) cümleleri verilebilir. Ancak düzensiz olanlarda bu tip eklerin getirilmesi söz konusu değildir. Bunlardan biri de "söylemek" veya "anlatmak" anlamına gelen "tell" (tel) fiilidir. Tell fiilinin 2. ve 3. hali de "told"dur ve okunuşu ise "towld"dur. Bu fiilin Verb 2 ve Verb 3 halleri ile ilgili örneklerden bazıları şunlardır:

I told you not to threaten me again.

(Beni bir daha tehdit etmemen gerektiğini sana söylemiştim.)

I can't remember anything my teacher told us.

(Öğretmenimin bize anlattığı hiçbir şeyi hatırlamıyorum.)

It wouldn't be right for me to share the secrets that my old friend told me.

(Eski dostumun anlattığı sırları paylaşmam doğru olmaz.)

You need to tell the psychologist what you told your mother.

(Annene anlattıklarını psikoloğa da anlatman gerekiyor.)

Why did you tell her what I told you?

(Sana anlattıklarımı neden ona söyledin?)

Tell 2. ve 3. Hali Nerelerde Kullanılır?

Düzensiz bir fiil olan "tell", Simple Past Tense, Present Perfect Tense ve Past Perfect Tense cümlelerinde 2. ve 3. hali olan "told"a dönüşür. Ancak olumsuz cümlelerde "didn't tell" olarak kullanmak da mümkündür. Tell fiilinin, 2. ve 3. halinin zamanlara göre nerede yer alacağı ise şu şekildedir:

Simple Past Tense: Özne + Fiilin 2. Hâli + Nesne

Present Perfect Tense: Özne + Yardımcı Fiil (have/ has) + Fiilin 3. Hali + Nesne

Past Perfect Tense: Özne + Yardımcı Fiil (had) + Fiilin 3. Hali + Nesne