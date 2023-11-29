Tell 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Tell Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Cümlenin öğelerinden biri olan fiiller, bir işi, oluşu veya durumu bildirirler. Öznenin yaptığı eylemleri belirten İngilizce düzensiz fiillerin hallerini hatırlamak ise yeni öğrenmeye başlayanlar için biraz zor olabilir. Çünkü bazılarının 1, 2 ve 3. halleri birbirinden oldukça farklıdır. "Tell" de düzensiz fiiller içinde yer aldığından dolayı, tell 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur sıkça araştırılır.
Regular Verbs (Düzenli Fiiller) ve Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller), yer aldıkları cümlelerin zamanına göre dönüşürler. Düzenli olanlar, - ied, - ed ve - d takısı ile rahatlıkla Verb 2 veya Verb 3 yapılabilir. Buna örnek olarak, "I cleaned my office" (Ofisimi temizledim.) veya "Fatma baked cake for her children" (Fatma çocuklarına kek yaptı.) cümleleri verilebilir. Ancak düzensiz olanlarda bu tip eklerin getirilmesi söz konusu değildir. Bunlardan biri de "söylemek" veya "anlatmak" anlamına gelen "tell" (tel) fiilidir. Tell fiilinin 2. ve 3. hali de "told"dur ve okunuşu ise "towld"dur. Bu fiilin Verb 2 ve Verb 3 halleri ile ilgili örneklerden bazıları şunlardır:
(Beni bir daha tehdit etmemen gerektiğini sana söylemiştim.)
(Öğretmenimin bize anlattığı hiçbir şeyi hatırlamıyorum.)
(Eski dostumun anlattığı sırları paylaşmam doğru olmaz.)
(Annene anlattıklarını psikoloğa da anlatman gerekiyor.)
(Sana anlattıklarımı neden ona söyledin?)
Düzensiz bir fiil olan "tell", Simple Past Tense, Present Perfect Tense ve Past Perfect Tense cümlelerinde 2. ve 3. hali olan "told"a dönüşür. Ancak olumsuz cümlelerde "didn't tell" olarak kullanmak da mümkündür. Tell fiilinin, 2. ve 3. halinin zamanlara göre nerede yer alacağı ise şu şekildedir:
Simple Past Tense: Özne + Fiilin 2. Hâli + Nesne
Present Perfect Tense: Özne + Yardımcı Fiil (have/ has) + Fiilin 3. Hali + Nesne
Past Perfect Tense: Özne + Yardımcı Fiil (had) + Fiilin 3. Hali + Nesne