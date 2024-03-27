Telli Baba Türbesi Nerede? Telli Baba Türbesi’ne Nasıl Gidilir, Kaça Kadar Açık?

Telli Baba Türbesi, İstanbul'un kültürel ve tarihi mirasına katkıda bulunan önemli bir yapıdır. Telli Baba'nın dilekleri kabul eden bir veli olduğuna inanılır. Bu nedenle, birçok kişi evlilik, iş, sağlık gibi konularda dilek dilemek için türbeyi ziyaret eder. Bazen ise insanlar, sadece yeni bir yer keşfetmek ya da farklı bir deneyim yaşamak için Telli Baba Türbesi'ni ziyaret edebilirler. Bu nedenle Telli Baba Türbesi nerede, nasıl gidilir, kaça kadar açık gibi konuların bilinmesi gerekir.

Telli Baba Türbesi Nerede?

Telli Baba'nın bazı hastalıklara şifa verebildiğine dair inanışlar da mevcuttur. Bu nedenle, hastalar şifa bulmak için türbeye gelip dua ederler. Telli Baba Türbesi, İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarasını sunan bir tepede yer almaktadır. Bu nedenle, birçok kişi manzaranın keyfini çıkarmak için de türbeyi ziyaret eder.

Telli Baba Türbesi, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Rumeli Kavağı'nda bulunan bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Telli Baba türbesinin açık adresi: Yeni, Karakütük Cd. No:27, 34450 Sarıyer/İstanbul

Telli Baba Türbesi'nin Ziyaret Saatleri:

Telli Baba Türbesi, her gün 09:00 - 17:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Telli Baba Türbesi'ne Nasıl Gidilir, Kaça Kadar Açık?

Telli Baba Türbesi, 18. yüzyıldan kalma tarihi bir yapıdır. Bu nedenle, tarihi mekanlara ilgi duyan kişiler de türbeyi ziyaret edebilirler. Telli Baba Türbesi'ne gitmek için yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz: