Telmih Nedir? Söz Sanatlarından Telmih Ne Demek, Türk Edebiyatındaki Örnekleri Neler?

Eğitim hayatına edebiyatın dâhil olmasıyla telmih sanatı da öğrenilmeye başlanır. Sınavlarda sık sık karşımıza çıkan bu sanat için genel, herkesçe bilinen olayları bilmemiz gerekmektedir. Bu yazımızda Telmih sanatı nedir? Telmih Nedir? Ve Telmih örnekleri nelerdir? Sorularının yanıtı birlikte bulacağız.

Telmih Nedir?

Telmih, söylenmek istenen şeyin açıkça değil de üstü kapalı bir şekilde söylenmesi olayına denir. Günlük hayatımızda anlamca bilinen ve kullanılan kelimeler arasında yer alır.

Telmih Örnekleri Nelerdir?

Konunun pekişmesi adına telmih sanatının örneklerini birlikte inceleyelim;

''Atamız elma çaldı cennetten;

Biz o hırsızların çocuklarıyız''

Yukarıdaki örnekte elma çaldı cennetten ifadesiyle Adem ve Havva'nın cennetten kovulması anımsatılmıştır. Yani telmih sanatı vardır.

''Ey dost senin yoluna/ Canımı vereyim Mevla

Aşkını komayayım/ Od'o gireyim Mevla''

Yukarıdaki örnekte od kelimesi Hz. İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin gül bahçesine dönmesini anımsatmıştır. Bu yüzden telmih sanatı vardır.

Telmih Sanatı Nedir?

Telmih hemen hemen herkesin bildiği ve sıklıkla kullandığı söz sanatlarımızdan biridir. Diğer adı hatırlatmadır. Söz sırasında herkes tarafından bilinen bir olayın geçmişteki bir olaya, ünlüye ve inanca işaret etmesine, onu anımsatmasına denir. Telmihte anlatılan duygu ve işaret edilen olay arasında gizli bir benzetme vardır. Telmihte anlatılan şey uzun uzadıya değil bir iki sözle ifade edilir.