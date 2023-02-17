Temayül Ne Demek? Temayül Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Temayül ne demek sorusuna cevap bulmak adına Türk Dil Kurumu sözlüğünü kullanabilirsiniz. Bu kaynaktan, anlamını merak ettiğiniz tüm kelimelerin karşılığını bulabilirsiniz. Türkçede yerleşik olarak kullanımı söz konusu olmasa da temayül cümle içinde kullanımı ve kökeni de merak edilenler arasındadır. Bu araştırma ile kelimenin doğru kullanımını tayin edebilirsiniz. Temayül etimoloji ile ilgili merak ettiğiniz hususlar yazımızın devamında.

Temayül Ne Demek?

Kelimelerin kökenine bakarak hangi anlamı taşıdığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Temayül kelimesi Arapça kökenlidir. Zaman içerisinde bu kelime Türkçede yerini almıştır. Fakat kelimenin dilimizde çok da yaygın şekilde kullanıldığını söyleyemeyiz. Kimi yazılı kaynaklarda bir kısım televizyon programlarında bu kelimenin kullanımına şahit olursunuz.

Temayül tek başına kullanılabileceği gibi cümle içinde de kullanılabilir. Kelimenin anlamı ile ilgili TDK sözlüğünde geçen karşılık aşağıdaki gibidir.

Bir yana doğru eğilme veya meyilli olma

Bir şeye ya da bir kimseye karşı ilgi duyma

Herhangi bir duruma karşı yönelme

Temayül Cümle İçinde Kullanımı ve Kökeni

Temayül kelimesinin cümle içinde kullanımı, merak edilenler arasındadır. Anlamını merak ettiğiniz bir kelimenin cümle içinde kullanımını gördüğünüzde anlamının ne olduğu hakkında da fikir sahibi olacaksınız. İçinde temayül geçen cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.