Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Temayül Ne Demek? Temayül Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
Giriş Tarihi: 17.2.2023 10:52 Son Güncelleme: 17.2.2023 10:52

Temayül Ne Demek? Temayül Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Temayül, Türkçede zaman zaman karşınıza çıkan kelimelerden biridir. Temayül ne demek? Kelime her ne kadar hemen herkesin karşısına çıkmış olsa da anlamının ne olduğunu bilenlerin sayısı oldukça azdır. Temayül cümle içinde kullanımı ve kökeni araştırılarak kelimenin doğru şekilde kullanımı ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Temayül etimoloji ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Temayül Ne Demek? Temayül Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Temayül ne demek sorusuna cevap bulmak adına Türk Dil Kurumu sözlüğünü kullanabilirsiniz. Bu kaynaktan, anlamını merak ettiğiniz tüm kelimelerin karşılığını bulabilirsiniz. Türkçede yerleşik olarak kullanımı söz konusu olmasa da temayül cümle içinde kullanımı ve kökeni de merak edilenler arasındadır. Bu araştırma ile kelimenin doğru kullanımını tayin edebilirsiniz. Temayül etimoloji ile ilgili merak ettiğiniz hususlar yazımızın devamında.

Temayül Ne Demek?

Kelimelerin kökenine bakarak hangi anlamı taşıdığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Temayül kelimesi Arapça kökenlidir. Zaman içerisinde bu kelime Türkçede yerini almıştır. Fakat kelimenin dilimizde çok da yaygın şekilde kullanıldığını söyleyemeyiz. Kimi yazılı kaynaklarda bir kısım televizyon programlarında bu kelimenin kullanımına şahit olursunuz.

Temayül tek başına kullanılabileceği gibi cümle içinde de kullanılabilir. Kelimenin anlamı ile ilgili TDK sözlüğünde geçen karşılık aşağıdaki gibidir.

  • Bir yana doğru eğilme veya meyilli olma
  • Bir şeye ya da bir kimseye karşı ilgi duyma
  • Herhangi bir duruma karşı yönelme

Temayül Cümle İçinde Kullanımı ve Kökeni

Temayül kelimesinin cümle içinde kullanımı, merak edilenler arasındadır. Anlamını merak ettiğiniz bir kelimenin cümle içinde kullanımını gördüğünüzde anlamının ne olduğu hakkında da fikir sahibi olacaksınız. İçinde temayül geçen cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

  • Müzik, ruhların tabii bir temayülü kabul edilebilir.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri temayüllerine göre Kara Kuvvetleri Komutanı Genel Kurmay Başkanı olur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Temayül Ne Demek? Temayül Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA