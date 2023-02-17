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Haberler Eğitim Haberleri Tembel Zıt Anlamlısı Nedir? Tembel Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
Giriş Tarihi: 17.2.2023 12:50 Son Güncelleme: 17.2.2023 12:50

Tembel Zıt Anlamlısı Nedir? Tembel Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Etkili iletişimin vazgeçilmez parçası olan zıt anlamlı kelimeler etkili öğrenim ve öğretimin vazgeçilmezidir. Günlük hayatımızda bir şeyleri açıklarken, kelime anlamlarına yer verirken çoğunlukla yaptığımız şey zıt anlamlısını ele almaktadır. Zıt anlamı verilerek bir kelime çok daha rahat ve anlaşılır bir şekilde karşı tarafa aktarılabilir. Hatta çoğu zaman sözlük anlamlarında da kelimenin zıt anlamlısına değinildiğini görebiliriz.

Tembel Zıt Anlamlısı Nedir? Tembel Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

İletişim esnasında yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için zıt anlamlı kelimelere birlikte yer verilebilir. Ya da bir şeyin daha net anlaşılması için zıt anlamlısı kullanılabilir. Zıt anlamlı kelimelerin birlikte kullanılması anlatımı, cümleyi pekiştiren en önemli etmenlerdendir. Örneğin bir şeyin ucuzluğunu anlatmak için pahalı halinin dile getirilmesi ucuz olduğunu pekiştirir, ucuzluğuna vurgu yapar. Bu yazımızda tembel kelimesinin anlamı ve zıt anlamlısına değinip cümle içinde kullanarak anlatımı pekiştireceğiz.

Tembel Kelimesinin Anlamı Nedir?

Farsça tanbal kelimesinden alıntı olan tembel kelimesi iş yapmayı, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten kaçan anlamlarına gelmektedir

Tembel Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Tembel kelimesi olumsuz bir durumu üşengeçliği barındıran bir kelime olduğuna göre zıttı da anlamca karşıtı olan ''çalışkan'' kelimesidir. Tembel kelimesi iş yapmaktan kaçan anlamına gelirken çalışkan kelimesi de işten kaçmayan, çok çalışan anlamında kullanılmaktadır.

Tembel Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?

  • Her işini son dakikaya bırakıp tembel tembel otururdu.
  • Çalışkan oluşu kimsenin gözünden kaçmıyor, herkes tarafından gıpta ile bakılmasına neden oluyordu.
  • Karnesindeki zayıflar ailede adını tembele çıkarmıştı.
  • Bir şeyler yapmadan duramayan arkadaşının en büyük motivasyonu çalışmak.

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Tembel Zıt Anlamlısı Nedir? Tembel Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
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