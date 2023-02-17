Tembel Zıt Anlamlısı Nedir? Tembel Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

İletişim esnasında yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için zıt anlamlı kelimelere birlikte yer verilebilir. Ya da bir şeyin daha net anlaşılması için zıt anlamlısı kullanılabilir. Zıt anlamlı kelimelerin birlikte kullanılması anlatımı, cümleyi pekiştiren en önemli etmenlerdendir. Örneğin bir şeyin ucuzluğunu anlatmak için pahalı halinin dile getirilmesi ucuz olduğunu pekiştirir, ucuzluğuna vurgu yapar. Bu yazımızda tembel kelimesinin anlamı ve zıt anlamlısına değinip cümle içinde kullanarak anlatımı pekiştireceğiz.

Tembel Kelimesinin Anlamı Nedir?

Farsça tanbal kelimesinden alıntı olan tembel kelimesi iş yapmayı, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten kaçan anlamlarına gelmektedir

Tembel Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Tembel kelimesi olumsuz bir durumu üşengeçliği barındıran bir kelime olduğuna göre zıttı da anlamca karşıtı olan ''çalışkan'' kelimesidir. Tembel kelimesi iş yapmaktan kaçan anlamına gelirken çalışkan kelimesi de işten kaçmayan, çok çalışan anlamında kullanılmaktadır.

Tembel Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?