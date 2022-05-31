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Haberler Eğitim Haberleri Temel Anlam Ne Demek? Kelimede Temel (Gerçek) Anlam Nedir, Örnekleri Neler?
Giriş Tarihi: 31.5.2022 10:10 Son Güncelleme: 31.5.2022 10:10

Temel Anlam Ne Demek? Kelimede Temel (Gerçek) Anlam Nedir, Örnekleri Neler?

Temel Anlam Ne Demek? Kelimede Temel Gerçek Anlam Nedir, Örnekleri Neler?

Türkçe dersinin önemli konularından bir tanesi kelimelerin anlamlarıdır. Kelimeler anlamlarına göre dörde ayrılır ve bunlardan bir tanesi temel anlam olarak karşımıza çıkar. Özellikle öğrencilerin sınavlarında karşılaştığı temel anlam ile ilgili soruların doğru bir şekilde yanıtlanabilmesi için öğrencilerin temel anlam ne demek sorusunun yanıtını doğru bir şekilde öğrenmesi ve buna ek olarak temel anlam konusu hakkında olan örnekleri incelemesi gerekir.

Sözcükler, genellikle birden fazla kavramı yansıtır. Sözcüklerin yansıttıkları anlam ise cümle içindeki kullanımına göre belirlenir. Başka bir tabir ile her sözcük bir kavramı karşılamak üzere doğmuştur. Sözcüklerin cümlede karşıladığı anlamlara göre sözcükler temel anlam, yan anlam, mecaz anlam ve terim anlam olarak ayrılır. Temel anlam ne demek sorusunun yanıtı ve bu konu ile ilgili örnekler incelendiğinde öğrencilerin akıllarında bu konu ile ilgili herhangi bir sorun kalmayacaktır.

Temel Anlam Ne Demek?

Temel, yani gerçek anlam bir kelimenin ortaya çıkış nedeni olan ve duyulduğu an akılda ilk uyandırdığı anlamdır. Sözlükte geçen ilk anlam olarak da karşımıza çıkabilir. Genel olarak; sözcüğün ilk akla gelen anlamı, en yaygın kullanım şekli denebilir. Bu anlamdan türemiş olan ve yakın ilişkisi bulunan yeni anlamlar ise yan anlamdır.

Temel Anlam Örnekleri Neler?

Ayak kelimesi ilk duyulduğu zaman akla insanların uzuvlarından bir tanesi olan ayak gelir. Bu temel anlamdır. Ancak aynı kelime masanın ayağı olarak da kullanılabilir. Bu durumda ayak kelimesi yan anlamlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkar.

Aşağıda bulunan cümlelerdeki altı çizili olan sözcükler temel anlamları ile kullanılmışlardır:

  • Ağrıyan gözüm için doktora gittim.
  • Çocuk elinde bulunan mendil ile ağzını sildi.
  • Rüzgardan sınıfın kapısı çarptı.
  • Akşam birlikte kitap okuyalım.
  • Toprak yolda yürümek oldukça zordur.
  • Sıcak kahveyi rahatça içti.
  • Dolabından temiz kıyafetlerini çıkardı.
  • Meydanda çocuklar oyun oynuyor.
  • Yanan ağaçların yerine yenileri dikilecek.
  • Dersi sessiz bir şekilde dinlemeniz gerekir.
  • Yaşlılar soğuk günlerde evde kalmayı tercih ederler.
  • Salıncağın ipi çocuklar binince koptu.

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