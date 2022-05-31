Temel Anlam Ne Demek? Kelimede Temel (Gerçek) Anlam Nedir, Örnekleri Neler?

Sözcükler, genellikle birden fazla kavramı yansıtır. Sözcüklerin yansıttıkları anlam ise cümle içindeki kullanımına göre belirlenir. Başka bir tabir ile her sözcük bir kavramı karşılamak üzere doğmuştur. Sözcüklerin cümlede karşıladığı anlamlara göre sözcükler temel anlam, yan anlam, mecaz anlam ve terim anlam olarak ayrılır. Temel anlam ne demek sorusunun yanıtı ve bu konu ile ilgili örnekler incelendiğinde öğrencilerin akıllarında bu konu ile ilgili herhangi bir sorun kalmayacaktır.

Temel Anlam Ne Demek?

Temel, yani gerçek anlam bir kelimenin ortaya çıkış nedeni olan ve duyulduğu an akılda ilk uyandırdığı anlamdır. Sözlükte geçen ilk anlam olarak da karşımıza çıkabilir. Genel olarak; sözcüğün ilk akla gelen anlamı, en yaygın kullanım şekli denebilir. Bu anlamdan türemiş olan ve yakın ilişkisi bulunan yeni anlamlar ise yan anlamdır.

Temel Anlam Örnekleri Neler?

Ayak kelimesi ilk duyulduğu zaman akla insanların uzuvlarından bir tanesi olan ayak gelir. Bu temel anlamdır. Ancak aynı kelime masanın ayağı olarak da kullanılabilir. Bu durumda ayak kelimesi yan anlamlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkar.

Aşağıda bulunan cümlelerdeki altı çizili olan sözcükler temel anlamları ile kullanılmışlardır: