Temel eğitimin yol haritası kongrede çizilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), temel eğitimdeki güncel başlıkları "4. Millî Eğitim Kongresi"nde masaya yatıracak. 24-26 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek kongrede okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerine yönelik öğretim programları, ölçme-değerlendirme sistemi, kapsayıcı eğitim uygulamaları ve dijitaleşme süreçleri ele alınacak. "Köklerden Geleceğe: Eğitimle Büyüyen Türkiye" mottosuyla gerçekleştirilecek kongrede akademisyenler, öğretmenler ve eğitim yöneticileri bir araya gelecek.