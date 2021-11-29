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Giriş Tarihi: 29.11.2021 08:40

Temel eş anlamlısı nedir? Temel kelimesinin eş anlamlısı

Temel eş anlamlısı nedir? Temel kelimesinin eş anlamlısı

Temel kelimesi Yunanca kökenli bir kelimedir. Temel sözcüğü, bir yapının yer altında kalan ve yapıya dayanak olan bölümleri veya bir işin gelişimi için gereken ilk unsurları ifade etmek kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük hayatta ve bulmacalarda karşımıza çıkabilen temel kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Temel kelimesi Yunanca kökenli bir sözcüktür, temel kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan temel kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Temel Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Asıl (Arapça kökenli bir kelimedir)
  • Esas ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu iki kelime de temel kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Temel Kelimesinin Anlamı

  • Yapıların yer altında kalan ve o yapıya dayanak olan bölümler.
  • Herhangi bir şeyin gelişimi için olması gereken ilk unsurlar.

Temel Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Deprem yönetmeliğine göre bina yapımında en çok dikkat edilmesi gereken kısım, temel bölümüdür.
  • Yeni yapılacak okulun temel atma törenine önemli isimler ve devlet adamları katıldı.
  • O çocuk temelden esnaf gibi yetiştirildiği için şimdi başarılı bir işletmeci oldu.

Temel Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Mutlu aile ilişkilerinin asıl vazgeçilmezi, aile bireylerinin birbirlerine saygılı olmasıdır.
  • Bu iş yerinin esas problemlerini halledemezsek çalışanların verimi düşecek.
  • Gül'ün esas derdini ben biliyorum.

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Temel eş anlamlısı nedir? Temel kelimesinin eş anlamlısı
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