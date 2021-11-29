Temel eş anlamlısı nedir? Temel kelimesinin eş anlamlısı

Temel kelimesi Yunanca kökenli bir sözcüktür, temel kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan temel kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Temel Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Asıl (Arapça kökenli bir kelimedir)

Esas ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu iki kelime de temel kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Temel Kelimesinin Anlamı

Yapıların yer altında kalan ve o yapıya dayanak olan bölümler.

Herhangi bir şeyin gelişimi için olması gereken ilk unsurlar.

Temel Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Deprem yönetmeliğine göre bina yapımında en çok dikkat edilmesi gereken kısım, temel bölümüdür.

Yeni yapılacak okulun temel atma törenine önemli isimler ve devlet adamları katıldı.

O çocuk temelden esnaf gibi yetiştirildiği için şimdi başarılı bir işletmeci oldu.

Temel Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı