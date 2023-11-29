Temet Nosce Ne Demek? Temet Nosce (Nosce Te İpsum) Hangi Dil, Hikayesi Ne?

Antik Yunan felsefesindeki bir öğreti olan temet nosce, bireyin ilk önce kendini bulması gerektiğini söyler. Latince olan bu söz, genellikle nosce te ipsum olarak kullanılır. Ancak anlatmak istenilen aynıdır ve bilge bir insan olmak için ilk koşulun aslında bu buyruk olduğunu söyler. Beş Antik Yunan filozofu tarafından benimsenen temet nosce ne demek, nosce te ipsum hangi dil ve hikayesi ne, merak edenler için ilgi çekici sorulardır.

Temet Nosce Ne Demektir?

Ünlü Latince özdeyişlerden biri olan temet nosce veya nosce te ipsum, "kendini bil" anlamına gelir. Yunanistan'da bulunan ve Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Delphi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde de "nosce te ipsum" sözü yazılıdır. Beş Antik Yunan filozofu tarafından benimsenen bu özdeyişin, aslında Apollon'a ait olduğu söylenir. Yunan mitolojisinde müziğin, sanatın, Güneş'in, şiirin ve kehanetin tanrısı Apollon, bir kâhin olması nedeniyle oldukça bilgedir. Öte yandan, Spartalı Chilon, Miletli Thales, Sokrates, Pisagor ve Atinalı Solon da temet nosce'nin atfedildiği filozoflardır. Birtakım kaynağa göre bu söz, Yunan mitolojisindeki şairlerden biri olan Phemonoe'ye aittir. Aynı zamanda cennetin ilkeleri arasında olduğuna dair bir inanış da vardır.

Nosce Te İpsum Ne Anlama Gelir?

Gnothi Seauton (Yunanca), temet nosce veya nosce te ipsum , Delphi Tapınağı girişinde yer alan bir özdeyiştir. Antik Yunan'daki insanların, bu ilkenin anlamı üzerine düşünmeye teşvik edilmesi açısından önemlidir. İlk bakışta "kendini bil" sözü basit bir anlama sahipmiş gibi görünse de aslında insanın hayattaki en önemli amacının, kendini tanımak olduğunu belirtir. Buradaki kendini bil sözü, haddini bil anlamında değildir. Bireyin varoluşunun anlamını kavraması ve bilgisinin sınırlarını belirlemesi gerektiğini öğütler. Bu açıdan ahlaki bir buyruk olarak nitelendirmek de mümkündür. Antik Yunan filozofu Platon'un akıl hocası Sokrates, "kendini tanı, o zaman evreni ve başkalarını tanıyacaksın" diyerek nosce te ipsum felsefesini içselleştirdiğini ortaya koymuştur.