Temiz Zıt Anlamlısı Nedir? Temiz Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Temiz kelimesi cümle içerisinde belirli görevlerde kullanılmaktadır. Bu kullanımlardan biri de sıfattır. Sıfat görevinin yanı sıra belirteç olarak da kullanılabilen bir kelimedir. Temiz kelimesinin anlam dağarcığını yüzeysel olarak baktığımızda, oldukça geniş kapasiteli ve bol anlam içeren bir kelime karşımıza çıkmaktadır.

TEMİZ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre temiz kelimesinin anlam kapasitesini inceleyeceğiz. Öncelikle temiz kelimesinin pek çok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar genelde birbiriyle ilişkili olmaktadır. Bunların dışında bu anlamlar çoğunlukla gerçek anlamıyla kullanılsa da argo kullanımları da bulunmaktadır. Bu kullanımların oluşmasındaki en büyük neden günümüzde her şey için temiz kelimesini kullanmamızdan kaynaklanmaktadır. Bu bilgiler ışığında temiz kelimesinin anlamları şunlardır:

Kirli, lekeli ya da bulaşık olmayan.

Özenerek, gereğince yapılmış olan.

Ahlakça lekesiz.

Çok az ya da çok özenle kullanılmış olan.

Yoluna, yöntemine uygun biçimde, düzgün, iyi.(belirteç)

Parasız, züğürt ya da kumarda bütün parasını yitirmiş (kimse).(argo)

Sabıkasız.(argo)

TEMİZ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Temiz kelimesinin barındırdığı anlamlardan yukarıda bahsetmiştik. Burada ise temiz kelimesi için büyük önem taşıyan anlam ilişkilerinden bahsedeceğiz. Bahsettiğimiz anlam ilişkisi zıt anlamdır. Zıt anlamlı kelimeler birbirinin karşıt anlamlısıdır. Cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılamazlar. Temiz kelimesinin zıt anlamlıları 'kirli, pis, berbat' kelimeleridir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi ayırt etmek için aşağıdaki cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Kendisi bu konularda çok titiz olduğu için ayrıca temizliğe de dikkat eder.

Bezin kirli olması nedeniyle yeniden toz alamadık

TEMİZ KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Türkçede pek çok kelime birbiriyle etkileşim halindedir. Temiz kelimesi de anlam bakımından çok geniş bir kapasiteye sahip olduğu için birçok kelimeyle etkileşim halindedir. Buna göre temiz kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler şunlardır: