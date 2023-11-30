Temizlik ile İlgili Şiir - Temizlikle İlgili Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Şiirler

Temizlik, yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olarak günlük rutinlerimizi şekillendirir. Gerek kişisel bakım gerekse çevresel düzenleme açısından temizlik, sağlık ve estetik açıdan önemli bir unsurdur. Temiz bir çevre, fiziksel ve zihinsel sağlığımızı olumlu yönde etkilerken, kişisel hijyen de bireysel bakımın bir yansımasıdır. Temizlik kavramı, temizlik ile ilgili şiir, temizlikle ilgili kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık şiirler okunarak da anlaşılabilir.

Temizlik ile İlgili Şiir

"Tertemiz Bir Dünya"

Şair: Yusuf Tarık Suman

Körpe bir fidanım, sevgiyle dikin,

Şefkatle besleyin orman olayım.

Her yana zümrütten tohumlar ekin.

Yeşiller içinde harman olayım.

Toprağı korurum coşkun sellerden

İnsanı korurum soğuk yelden,

Sevgiyi sundum gonca güllerden,

Kokla, ben bile hayran olayım,

Kavuşmak istenen gökte maviye,

Öyleyse çevreyi kirletmek niye?

Tertemiz bir dünya kuralım diye,

Su veren ellere kurban olayım.

Temizlikle İlgili Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Şiirler

Kısa Şiir:

Temizlik bir nehir gibi akar,

Çevremizi sarar, bize bakar.

Kirinle git, temizlikle gel,

Temizlik, sağlığın anahtarıdır elbet.

Uzun Şiir:

Temizlik, yaşamın berrak bir izdüşümüdür,

Bir nehir gibi akar, düzenlenir her köşe.

Elinde süpürge, kalbinde düzen,

Temizlik, bir yaşam tarzının başlangıcıdır.

Sabahın ilk ışıklarıyla uyanır temizlik,

Gözlerimizdeki uykunun ardından,

Bir perde aralanır, yeni bir gün başlar,

Evimiz, bir masalın sayfaları gibi düzenlenir.

Toz tanecikleri, sessizce yer değiştirir,

Süpürgeyle yakalanır, ortadan kaldırılır.

Kirin izleri, temizlikle silinir,

Evimiz, tazelik ve huzur kokan bir liman olur.

Temiz bir yatak, rahat bir uykunun teminatıdır,

Narin dokunuşlarla çekilen çarşaf, huzur sunar.

Elde bir kova, bolca köpük ve tertemiz bir bez,

Banyo, vücudu ve ruhu arındırır, temizlikle özdeşleşir.

1 Kıtalık Şiir:

Temizlik, yaşamın güzellikleriyle buluştuğu an,

Kirin, tozun, kirişin ardında bıraktığı izler temizlikle silinir.

Bir süpürge, bir bez, ellerde çalışan temizlik,

Çevremizi güzelleştirir, sağlığımıza katkıda bulunur.

2 Kıtalık Şiir:

Sabahın tazeliği temiz bir başlangıç,

Evimizde, sokaklarımızda temizlik çağrısı.

Bir elmanın üzerindeki tozu silmek,

Temizlik, hayatın bize armağanı.

Dünyanın dört bir yanında, temizlik insanlığın ortak dilidir,

Farklı kültürler, temizlikle anlam kazanır.

Birlikte temizlik yapmak, bir topluluğun ruhunu yaratır,

Temizlik, birbirimize ve çevremize karşı sorumluluğumuzun bir ifadesidir.

3 Kıtalık Şiir:

Doğa, temizliğin kıymetini bilir,

Denizlerdeki plastik atıklar, ağaçların gölgesindeki çöpler.

Temiz bir çevre, gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirastır,

Temizlik, doğanın dengesini korumak adına bir sorumluluktur.

Temizlik, bir evin sadece dışını değil, içini de aydınlatır,

Gönül temizliği, içsel bir denge ve huzur kaynağıdır.

Kelimeler temiz, düşünceler temiz,

Temizlik, bir toplumun temel değerlerini yansıtır.

Her bir temizlik adımı, bir anlam taşır,

Bir sabun köpüğü, bir süpürge hareketi.

Temizlik, bir yaşam sanatıdır,

Bir temizlik anı, yaşamın güzellikleriyle dolu bir anıdır.

4 Kıtalık Şiir:

Temiz bir dünya, çocuklarımıza bırakılacak en değerli miras,

Her adımda bir damla su, bir nefes temiz hava.

Temiz bir gelecek, bugünden başlar,

Temizlik, gelecek kuşaklara duyulan sorumluluğun bir ifadesidir.

Temizlik, bir ahlak meselesidir,

Kendi dağınıklığımızı toplamak, başkalarına saygıdır.

Çevremize ve doğaya zarar vermek, temizlik ilkesine ihanettir,

Temiz bir yaşam, etrafımızdaki dünyayla barış içinde olmayı simgeler.

Temiz bir yemek masası, bir ailenin birliğini yansıtır,

Her bir tabak, sevgiyle hazırlanan bir öğünün izlerini taşır.

Temizlik, bir sofrada paylaşımın, sevginin bir yansımasıdır,

Birlikte temizlik yapmak, aile bağlarını güçlendirir.

Her bir temizlik çabası, bir öğrenme sürecidir,

Çocuklarımıza temizliğin değerini öğretmek, geleceğe yatırım yapmaktır.

Temiz bir dünya hayali, birlikte atılan adımlarla gerçekleşir,

Temizlik, insanlığın ortak sorumluluğudur, birlikte el ele vererek başarılır.