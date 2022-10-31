Temizlikle İlgili Atasözleri – En Çok Kullanılan, Nasihat Niteliğinde, Temizlikle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Atasözü ya da nasihat niteliğindeki sözlerde karşımıza çıkan konulardan biri de temizlikle ilgili atasözleridir. Temizlik konusu doğduğumuz andan itibaren hayatımızda olan konulardan biri olduğu için temizlik ile ilgili atasözleri de geçmişten günümüze hayatımızın içinde yer almıştır. Hem en çok kullanılan temizlik hakkında atasözü olarak karşımıza çıkan sözleri hem de anlamlarını sizin için bu yazımızda detaylı bir şekilde açıkladık. Merak edilen tüm yönleri ile temizlikle ilgili atasözleri ve detayları sizlerle.
Temizlikle İlgili Atasözleri
Hayatımızın her alanında bulunan temizlik ile ilgili atasözleri de her zaman hayatımızın içinde yer alan sözlerdir. Günlük yaşantımızı, insanlar içindeki statümüzü ve saygınlığımızı belirleyen bir konu olan temizlik ile ilgili karşımıza çıkan atasözlerinin bazıları ve anlamları şöyledir;
- Evini temiz tut misafir gelebilir, kendini temiz tut Azrail gelebilir: Kişinin evinin her an temiz olması misafir ağırlamak için önemlidir. Kalbini ve ruhunu temiz tutmak için Azrail için önemlidir.
- İnsanı elbisesine göre karşılarlar, bilgisine göre ağırlarlar: İnsanlar ilk kez karşılaştıkları kişilerin dış görünüşüne ve temizliğine bakarlar. Tanıdıktan sonra ise bilgisine bakarlar.
- Temiz avlu evin süsüdür: Ev ne kadar gösterişli olursa olsun temiz değilse süslü görünmez.
- Aslan yattığı yerden belli olur: Dışarıdan bakan insanlar sizi evinizin temizliğine göre yargılayacaklardır.
- Vücudunu kirden, ağzını küfürden, kalbini kirden koru: Temizlik sadece evi temiz tutmak değildir. Kendimizi geliştirmek için vücudumuza ve konuştuğumuz kelimelere de dikkat etmemiz gerekir.
- Güneş girmeyen eve doktor girer: Evimize güneş girmesi de hastalıklara karşı bizi koruyacaktır.