Temperli Cam Nedir? Temperli Cam Nasıl Anlaşılır Ve Nasıl Üretilir, Kırılır Mı?

İcadı antik Mısır dönemlerine dayanan cam, hala günümüzde birçok materyalin, yapının yahut cihazların yapımında kullanılan malzemelerden birisidir. Camın kullanıldığı alana göre özellikleri ve görünüşleri değişen birçok çeşidi mevcuttur. Halk arasında havalı cam ya da güvenlik camı olarak bilinen temperli camda her alanda çok sık kullanılan ve tercih edilen bir cam türüdür. Peki, temperli cam nasıl anlaşılır ve üretilir? İşte detaylı bilgiler...

Temperli Cam Nedir?

Temperli cam, diğer bilinen camlara nazaran 4-5 kat daha fazla dayanıklı bir cam türüdür. Uygulanan basınca en yüksek dayanıklılık gösteren camlardan birisi olduğu için günlük hayatta kullanılan birçok eşyada ve bulunduğumuz birçok yapıda temperli cam kullanılır.

Temperli camın çok tercih edilmesinin sebeplerinden bir diğeri de kırıldığı zaman çok küçük ve keskin olmayan parçalara ayrılarak kırılmasıdır, bu özelliği sayesinde olası yaralanmaları en aza indirdiği için kullanım alanı çok geniştir. Temperli cam kullanılan bazı alanlar şunlardır;

Cam mobilyalar

Binaların dış cephesi

Araç camları

Fırın kapakları

Ankastre ocaklar

Pişirme tepsileri

Duşa kabin ve küvet camlarında

Temperli Cam Nasıl Anlaşılır?

Temperli camın diğer camlardan çok daha farklı özellikleri olduğu için genelde camın bir köşesine üretici firma tarafından 'temp' ya da 'temperli' yazısı yazılır. Eğer camda böyle bir ibare yoksa o camın temperli olup olmadığını anlamanın bazı püf noktalar vardır.

Temperleme işlemi detaylı ve tekrarlı işlemler olduğu için cam kenarları pürüzsüz olur, diğer camlar gibi pürüzlü ve keskin olmaz. Camın küçük bir noktasına kesici bir aletle çizik atılır eğer beyaz ve net bir çizgi oluyorsa cam temperli camdır.

Temperli Cam Nasıl Üretilir?

Temperli cam üretimi bu cam türüne ismini veren temperleme işlemi ile üretilir. Temperleme işlemi camın 600 ila 650 derece sıcaklığa maruz bırakılır sonra aniden hava ile soğutma işlemidir. Sıcaklığın azalmasıyla beraber camın yüzeyi sertleşir. Önce dış daha sonra da iç kısımların soğumasıyla camın yüzeylerinde basınç, camın iç kısmında ise çekme gerilmeler oluşur.

Temperleme işlemi yapılmış bir cam 250-300 derece ısıl şoka dayanıklılık gösterirken, temperleme işlemi uygulanmamış herhangi bir cam türü 40-45 derece ısıl şoka maruz kaldığı zaman kırılmaktadır.

Temperli Cam Kırılır Mı?

Evet kırılır, halk arasında güvenlik camı ya da kırılmaz cam gibi tabirlerle anıldığı için zaman zaman temperli camın kırılmaz olduğu yanılgısına düşülmektedir. Temperli camın dayanıklılık oranı diğer camlara nazaran oldukça yüksektir ama bu kırılmasına engel değildir. Kırılma konusunda diğer camlardan farklı olmasının sebebi, temperli cam kırıldığı zaman binlerce küçük ve keskin olmayan parçaya ayrılır ve olası yaralanmaları engeller.

Temperli Cam Kesilir Mi?

Temperli cam kesilemez, ekstra işlemler uygulanarak yapılan bu camın bir diğer özelliği de sonradan kesilemez ve delinemez olmasıdır. Bu özelliği sayesinde yine güvenlik önlemlerini yükselten bir cam türü olmuştur.