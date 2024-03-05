Temporomandibular Eklem Nedir? Temporomandibular Eklem Nerede Yer Alır, Hangi Hareketleri Yapar?

Eklem, iki ya da daha fazla kemiğin bir araya geldiği yerdir. Vücudunuzda kemiklerinizi birbirine bağlayan ve hareket etmenizi sağlayan 200'den fazla eklem bulunur. Kafatasımızda da eklemler mevcuttur ve hem kendi yapısını birbirine bağlar hem de çenemizi kafatasımıza bağlar. Temporomandibular eklem nedir, nerede yer alır, hangi hareketleri yapar gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise temporomandibular eklem bir yarı oynar eklemdir ve çenemizde yer alır.

Temporomandibular Eklem Nedir?

Eklem sağlığı, kemiklerin ve eklem dokularının uygun şekilde çalışmasıyla mevcuttur. Yeterli beslenme, uygun egzersiz ve bakımlardan kaçınılması, parçaların korunması için önemli faktörlerdir. Temporomandibular eklem (TME), çenenizin her iki yanında, kulak kepçenizin hemen önünde bulunan eklemdir. Kafatasımızdaki tek hareketli eklemdir ve çenenizi açmanıza, kapatmanıza, öne ve arkaya hareket ettirmenize ve yana doğru kaydırmanıza olanak tanır.

Temporomandibular Eklem, birçok karmaşık yapıdan oluşur. Bu yapıları şu şekilde sıralayabiliriz:

Kemikler: Mandibula (alt çene) ve temporal kemik (kafatasının yan tarafındaki kemik)

Eklem diski: Eklem yüzeylerini birbirinden ayıran ve eklemin düzgün hareket eTemporomandibular Eklemsine yardımcı olan sert, kauçuk benzeri bir disk

Bantlar: Eklem kapsülünü ve eklem diskini yerinde tutan sağlam doku bantları

Kaslar: Çeneyi hareket ettiren kaslar

Sinirler: Eklem ve çevresindeki dokulara duyusal bilgi sağlayan sinirler

Temporomandibular Eklem Nerede Yer Alır, Hangi Hareketleri Yapar?

Yarı hareketli eklemler, kemiklerinizin biraz hareket etmesine izin verir. Kostal eklemler, pubik simfiz ve temporomandibular eklem gibi eklemler yarı hareketli eklemlere örnek olarak verilebilir. Temporomandibular Eklem, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok önemli işlevi yerine getirir:

Yutma: Yiyecekleri çiğnemek ve yutmak için çenenizi hareket ettirmenizi sağlar.

Konuşma: Konuşmak için çenenizi ve dudaklarınızı hareket ettirmenizi sağlar.

Esneme: Esnemek için çenenizi açmanızı sağlar.

Isırma: Yiyecekleri ısırmak için çenenizi kapatmanızı sağlar.

Temporomandibular Eklem, birçok nedenden dolayı bozulabilir. En yaygın nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Artrit: Eklem iltihabı

Yaralanma: Çeneye ya da yüze darbe

Stres: Diş gıcırdatma ya da sıkma gibi stresle ilgili alışkanlıklar

Genetik: Temporomandibular Eklem bozukluklarına aile öyküsü

Temporomandibular Eklem bozukluklarının belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz: