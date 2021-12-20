Temsil Heyeti Nedir, Ne Zaman Kuruldu? Temsil Heyeti Nerede, Hangi Kongrede Kuruldu?

İlk kurulduğu andan itibaren milli hareket olarak görülen Temsil Heyeti, tarihte büyük bir öneme sahiptir. İtilaf devletlerinin ülke topraklarını ele geçirmesinin ardından, geçici olarak Temsil Heyeti kurulmuştur. Büyük bir tarihi öneme sahip bu heyet, ülkenin kurtuluşu açısından fayda sağlamıştır. Ayrıca bu heyet, Millet Meclisi'nin kurulmasında da büyük bir rol oynamıştır.

Temsil Heyeti Nedir

Başka bir deyişle Heyet-i Temsiliye, İtilaf devletlerinin ülkeyi işgal etmesi sonucunda oluşan ulusal direniş sırasında kurulmuştur. Bu kurul, TBMM kurulana dek Millî Mücadele'nin yürütme organı şekliyle görevini sürdürmüştür. Temsil Heyeti bir milli hareket bilinciyle, halkı temsil etme görevini üstlenmektedir. Halk adına en doğru kararların verilmesinde rol oynayan bu kurul, halkın refah seviyesini arttırmıştır. Aynı zamanda kongreler ve toplantılar düzenleyerek, devlet sorunlarını tartışmak ve bu sorunlara çözüm aramak gibi görevleri üstlenmiştir.

Temsil Heyeti Ne Zaman Kuruldu

O dönemde varlığını sürdüren İstanbul Hükümeti'ne karşı alternatif bir hükümet kurmak gerekiyordu. Bu sebeple 27 Aralık 1919'da Temsil Heyeti kurulmuştur. Ülkenin kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip bu heyet, Millet Meclisi'nin kurulmasında aktif bir rol oynamıştır. Bunun sonucunda ülkenin farklı yerlerinden vekillerin gelmesine olanak sağlamıştır. TBMM'nin kuruluşuna dek devam eden Temsil Heyeti, bu noktada büyük önem taşır.

Temsil Heyeti Nerede Kuruldu

Temsil Heyeti ilk olarak Erzurum Kongresi'nde ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kurulan bu heyete katılan üyeler doğu illerini temsil etme görevini üstlenmiştir. Erzurum Kongresi, kendi kararlarını uygulamak amacıyla seçilen 9 delegelik bir heyet olarak kurulmuştur. Daha sonra Sivas Kongresi ile birlikte üye sayısı arttırılarak ülkenin yükünü hafifletme kararı alınmıştır. Yurdu temsil eden 16 delege, Mustafa Kemal'in önderliğinde geçici olarak kurulmuştur.

Temsil Heyeti Hangi Kongrede Kuruldu

Temsil Heyeti öncelikli olarak, doğu illerini temsil etmek üzere Erzurum'da kurulmuştur. Bu kongre, 23 Temmuz – 7 Ağustos arasında toplanmış ve bu süreçte tüzük gereği 9 kişilik bir temsilci kurul seçilmiştir. Bu dokuz temsilci üyenin liderliğini sürdüren Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Müfettişliği görevini üstlendiği sırada, 8 Temmuz 1919'da askerlik mesleğinden ayrılmıştır.

Mustafa Kemal ile birlikte Temsil Heyeti üyeleri, 29 Ağustos 1919'da Erzurum'dan ayrılarak Sivas Kongresi'ne katılmıştır. Sivas Kongresi ise 4-11 Eylül 1919 tarihinde gerçekleşti. Seçilen üyelere ek olarak yenileri de eklendi ve üye sayısı 15'e çıkartıldı.

Temsil Heyetinin Görevi Ne Zamana Sona Ermiştir

Temsil Heyeti'nin görevi, TBMM'nin açılmasıyla beraber sona ermiştir. Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki kurul, Sivas Kongresi'nin ardından 27 Aralık 1919'da Ankara'da sürdü. Kurulacak yeni meclisin çalışmaları burada yürütüldü. Ankara'nın iç kesimlerde olması, dışarıdan gelen tehlikelere karşı son derece korunaklıydı. Aynı zamanda diğer şehirlerle iletişimi çok daha kolay olacaktı. Bu sebeplerden ötürü Ankara, Millî Mücadele'nin merkezi olarak kararlaştırılmıştır. Böylece Temsil Heyeti, burada Millet Meclisi'nin kurulmasında büyük rol oynamıştır. Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesiyle birlikte burada ikinci bir hükümet kurulmuş ve Temsil Heyeti sona ermiştir.