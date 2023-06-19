Temyiz Ve İstinaf Arasındaki Fark Nedir? İstinaf Ve Temyiz Farkı Nedir, Aynı Şey Mi?

Temyiz ve istinaf arasındaki fark, mahkeme kararlarının denetlenmesi ile ilgilidir. İlk derece mahkemeler tarafından verilen kararlar bu mahkemelerde incelenir ve kesinleşmesi için Yargıtay'a gönderilir. İstinaf ve temyiz farkı araştırılırken bu mahkemelerin hangi davaların itiraz mercii olduğu anlaşılır. Istinaf ve temyiz aynı şey mi sorusunun cevabını öğrenmek istiyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
İstinaf, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararların maddi olaylar hukuk çerçevesinde Bölge Adliye Mahkemesi tarafından denetlenmesidir. Temyiz ise Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı itiraz merciidir. İki mahkeme türü arasındaki temel farklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
İstinaf ve temyiz aynı kavramlar değildir. Doğal olarak bu mahkemelerin görevi de aynı şeyi ifade etmez. İstinaf ve temyiz mahkemeleri, Türk Hukuk Sisteminde verilen tüm kararların adil şekilde verilmesi için kurulmuştur ve uzun süredir de bu mahkemeler görevine devam etmektedir.