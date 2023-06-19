Temyiz Ve İstinaf Arasındaki Fark Nedir? İstinaf Ve Temyiz Farkı Nedir, Aynı Şey Mi?

Temyiz ve istinaf arasındaki fark, mahkeme kararlarının denetlenmesi ile ilgilidir. İlk derece mahkemeler tarafından verilen kararlar bu mahkemelerde incelenir ve kesinleşmesi için Yargıtay'a gönderilir. İstinaf ve temyiz farkı araştırılırken bu mahkemelerin hangi davaların itiraz mercii olduğu anlaşılır. Istinaf ve temyiz aynı şey mi sorusunun cevabını öğrenmek istiyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Temyiz ve İstinaf Arasındaki Fark

İstinaf, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararların maddi olaylar hukuk çerçevesinde Bölge Adliye Mahkemesi tarafından denetlenmesidir. Temyiz ise Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı itiraz merciidir. İki mahkeme türü arasındaki temel farklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

İstinaf mahkemesinde dosyanın hukuki açıdan eksiklikleri incelenir. Temyizde ise hukuka uygun karar verilip verilmediğine bakılır.

İstinaf mahkemesine ek bilgi ve belgeler sunulabilirken temyiz mahkemesine ek delil sunulması mümkün değildir.

İstinaf mahkemesinde kararın esasına bakılır. Temyiz mahkemesinin ise bazı durumlar hariç olmak üzere kararın esasına bakma yetkisi yoktur.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı temyiz mahkemesine karşı itirazda bulunabilir. İstinaf mahkemesinde ise böyle bir itiraz yolu yoktur.

İstinaf düzeltici, temyiz bozucu bir kanun yoludur.

İstinaf ve Temyiz Aynı Şey Mi?

İstinaf ve temyiz aynı kavramlar değildir. Doğal olarak bu mahkemelerin görevi de aynı şeyi ifade etmez. İstinaf ve temyiz mahkemeleri, Türk Hukuk Sisteminde verilen tüm kararların adil şekilde verilmesi için kurulmuştur ve uzun süredir de bu mahkemeler görevine devam etmektedir.