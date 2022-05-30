Tenasüp Nedir? Söz Sanatlarından Tenasüp Ne Demek, Örnekleri Neler?

Söz sanatları özellikle edebiyat derslerinde sıkça duyduğumuz önemli bir yapıdır. Anlamı etkili ve güzel yapan söz sanatlarını, geçmiş dönemde pek çok edebiyat sanatçısı eserlerinde kullanmıştır. Önemli bir söz sanatı olan tenasüp, daha önce çok defa duyduğumuz bir kavramdır. Divan edebiyatında sıkça kullanılan bu söz sanatının ne anlama geldiği çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Birbirlerine uyma, uygunluk gibi manalara gelen bu söz sanatının ne zaman kullanıldığı merak edilir. Tenasüp sanatının pek çok örneği bulunur. Özellikle divan edebiyatında kullanılan bu söz sanatının farklı örnekleri mevcuttur. Tenasüp nedir sorusu ise sıklıkla sorulan sorular arasında yer almıştır.

Tenasüp Nedir?

Tenasüp sanatı edebiyatta sıklıkla kullanılan söz sanatlarından birisidir. Bu söz sanatı, birbirlerine uyma ve uyum anlamlarına gelir. Birbiriyle alakalı kelimelerin şiirlerde kullanılmasına da tenasüp sanatı denilir.

Tenasüp sanatında birbirleriyle uyumlu kelimelerin yer alması gerekir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta kelimelerin zıt olmamasıdır. Bu durumda birbiriyle ilişkili kavram alanlarını belirginleştirmek, söylenmeyen diğer öğeleri hatırlatmak ve metnin ana fikrini hissettirmek için yazarı ve şairin üslubunu belirlemek gerekir.

Tenasüp Ne Demek?

Tenasüp "Mürat-ı nazir" adıyla bilinir ve anlamca birbirine benzer kelimeler bir arada kullanılır. Bu söz sanatında, anlamca ilgili sözcükler okuyucunun zihninde çağrışım uyandırır. Özellikle divan edebiyatında kullanılan tenasüp sanatında her türlü ilim terimleri, mitoloji, tarih ve mesnevi kahramanlarını ve hayvan, çiçek adlarını sıklıkla kullanılmıştır.

Tenasüp Örnekleri

Tenasüp sanatına dair pek çok örnek vardır. Bu örneklerin birkaçı aşağıdaki gibidir;

1- "Kestanelik gölgesinde hayal gibi yürürsün

Bülbül şakır bir ağacın nazenin gülüsün

Tarlalarda gülümseyen çiçeklerin alında

Elâ gözlü güzellerin gül benzini görürsün"

Bu dizelerde kestanelik, ağaç, bülbül, gül, tarla, çiçek gibi kelimeler arasında uyum vardır ve burada tenasüp sanatına yer verilmiştir.

2- "Samsun'un evleri denize bakar

Sokaklar yosun içinde

Çapalar, takalar, mavnalar

Bilyeler gibi suyun yüzünde

Bir iner bir kalkar"

Bu dörtlükte, denizle ilgili olarak, yosun, çapa, taka, mavna, su gibi kavramlar birarada kullanılarak tenasüp yapılmıştır.

3- "Yunus ki nergiste güler, gülde kanar

Kırlarda gelincikte onun bağrı yanar"

Bu dizelerde gül, nergis, gelincik çiçek adlarıdır ve aralarında uyum vardır. Bu da tenasüp sanatına örnektir.