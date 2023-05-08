Tenasüp Nedir? Söz Sanatlarından Tenasüp Ne Demek, Türk Edebiyatındaki Örnekleri Neler?

Tenasüp özellikle divan edebiyatında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Tenasüp kavramının öğrenilmesinde örnekler verilirken divan edebiyatındaki beyitlerden yararlanılabilir. Öğrencilerimizin edebiyat dersinde öğrendiği bu söz sanatı başta onlara yabancı gelse de kolay anlayıp öğrendikleri konulardandır. Bu yazımızda Tenasüp nedir? Söz sanatlarından olan tenasüp ne demek? Tenasüp örnekleri nelerdir? gibi soruların cevaplarına değineceğiz.

Tenasüp Nedir?

Tenasüp kelimesinin anlamı kısaca uygunluktur. Birbirine uyumlu, birbirine yakışan ve birbiriyle orantılı anlamlarına gelmektedir.

Söz Sanatlarından Tenasüp Ne Demek?

Edebiyatta sık sık karşımıza çıkan özellikle divan edebiyatında birçok örneğini bulabileceğimiz bir söz sanatıdır. Anlamca birbiriyle uyumlu, tezat olmayan birden fazla kelimenin bir arada kullanılmasına tenasüp sanatı denmektedir. Tenasüp, müraat-ı nazir adıyla da bilinir. Örneğin gül, bülbül ve gül bahçesi birbiriyle orantılı ve uyumludur. Bu kelimelere birlikte yer verildiğinde tenasüp sanatı meydana gelmiş olur.

Tenasüp Örnekleri Nelerdir?

Anlatımın pekişmesi adına tenasüp örneklerini birlikte inceleyelim;

''Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken

Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken''

Yukarıdaki örnekte mehtap, yıldız ve güneş birbiriyle bağlantılı kelimeler olduğu için tenasüp meydana gelmiştir.

''Kazanda su kaynasa sanki ben pişiyorum

Bir kuş, kuşu öldürse ben can çekişiyorum''

Yukarıdaki örnekte kazan-kaynama-su -pişme ve can çekişme-öldürme kelimeleri birbiriyle bağlantılı kelimeler olduğu için tenasüp meydana gelmiştir.