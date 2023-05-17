Tendürek Dağı Nerede? Tendürek Dağı Hangi Bölgededir, Nereye Bağlı?

Tendürek Dağı nerede sorusuna cevap bulmak amacıyla Türkiye fiziki haritasından da yararlanabilirsiniz. Küçük bir harita incelemesi ile Tendürek Dağı hangi bölgededir sorusuna da cevap bulmuş olacaksınız. Söz konusu dağ silsilesi, ülkemizin en büyük ve en önemli coğrafi yapıları arasında kabul edilir. Devasa yapıdaki bu dağ, bölgeyi ziyaret edenlerin de ilgisini çeker. Tendürek Dağı nereye bağlı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Tendürek Dağı Nerede?

Tendürek Dağı, ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesini birbirinden ayıran bir dağ silsilesidir. Söz konusu dağın ismi medya kanallarında da yaygın şekilde duyulur. 3514 metre rakıma sahip olan dağ, ülkemizin en büyük yükseltileri arasında sayılabilir.

Tendürek Dağı, terör nedeniyle de adını sıkça duyduğumuz bir yükseltidir. Söz konusu dağ silsilesine zaman zaman operasyonlar yapılmış ve terör örgütüne büyük zararlar verdirilmiştir.

Tendürek Dağı Hangi Bölgededir?

Tendürek Dağı, ülkemizin en doğu ucunda bulunan bir yükseltidir. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sınırlarında bu dağ, sönmüş bir volkanik dağdır. Bu dağda 1597 ve 1657 yıllarında ciddi bir püskürme gerçekleşmiştir. Volkanik dağdaki en son lav püskürmesi ise 1855 yılında gerçekleşmiştir. Bundan sonraki süreçte de Tendürek Dağı'nda patlama ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmacılar söz konusu dağ silsilesinde önemli petrol rezervlerinin de olduğunu da tespit etmişlerdir. Bununla ilgili de rezerv çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.