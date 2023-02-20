Tenezzül Ne Demek? Tenezzül Etmek Ne Anlama Gelir, Kelimenin Kökeni Nedir?

Tenezzül ne demek sorusuna cevap bulmak esasında kısa bir sözlük araştırmasından ibarettir. TDK sözlüklerinde tenezzül etmek fiili ile ilgili de aradığınız cevabı bulabilirsiniz. Tenezzül etmek ne demek? Kelimenin kökenine baktığınızda tenezzül kelimesinin yabancı kökenli olduğunu görebilirsiniz. Tenezzül kelimesinin kökeni nedir? Tenezzül cümle içinde kullanımı ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Tenezzül Ne Demek?

Tenezzül kelimesi Arapça "inzal" sözcüğünden türemiştir. İnzal kelimesi "inmek" anlamına gelir. Kelimenin fiil hali ise "nazil olmak" şeklinde ifade edilir. Tenezzül, tevazu ve alçakgönüllülüğü ifade etmek için kullanılan bir kelimedir.

Tenezzül kelimesi, "tenezzül etmek ya da tenezzül etmemek" şeklinde kullanılan bir sözcüktür. Tenezzül etmemek, bir şeyin elde edilmemesi için bazı hususlardan taviz vermemeyi ifade eden bir fiildir. Tenezzül etmek de bunun tam tersidir. Yani bir şeyin elde edilmesi için küçük menfaatlere meyletmeyi ifade eder.

Tenezzül Cümle İçinde Kullanımı

Tenezzül kelimesi, günlük konuşma dilinde de yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Kelimenin cümle içinde kullanımını görmeniz anlamını kavramanız açısından önem arz eder. Bu kapsamda tenezzül kelimesinin geçtiği aşağıdaki cümle yapılarını incelemeniz konunun anlaşılması açısından dikkat çekicidir.