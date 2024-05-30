Tenha Eş Anlamlısı Nedir? Tenha Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kitaplarda, televizyonda ya da sosyal mecralarda sıklıkla kullanılan kelimelerin bir çoğunun eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı sözcükleri bilmek çok daha rahat, çeşitli ve özgün bir ifadeye sahip olmaya katkı sağlar. Tenha kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında bilgiye sahip olmak için, tenha eş anlamlısı nedir sualinin yanıtı incelenmelidir.

Tenha Eş Anlamlısı Nedir?

Tenha, TDK sözlüklerinde 'pek kimsenin olmadığı, gözlerden uzak, yalnız kalmaya müsait yer ' anlamına gelen, Farsça kökenli bir sözcüktür. Tenha kelimesinin eş anlamı olan sözcük ise 'ıssız' kelimesidir. Issız kelimesi ise Türkiye Türkçesi'nde sahipsiz anlamına gelen 'issiz' kelimesinden türemiştir. Her iki kelimenin yazılışları farklı, anlamları ise aynıdır.

Tenha Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük Ve Cümle İçinde Kullanımı

Tenha kelimesinin eş anlamlısı ıssız sözcüğüdür. Issız kelimesinin akılda kalıcı olması ve hangi kelimenin eş anlamlısı olduğunu kavramak için, cümle içinde kullanım örnekleri yardımcı olacaktır.