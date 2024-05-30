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Haberler Eğitim Haberleri Tenha Eş Anlamlısı Nedir? Tenha Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 30.5.2024 15:50 Son Güncelleme: 30.5.2024 15:51

Tenha Eş Anlamlısı Nedir? Tenha Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe kelime haznesi bakımından oldukça gelişmiş bir dildir. Bu duruma etki eden etkenler arasında hemen her kelimenin eş anlamlısı olması da vardır. Kelimelerin eş anlamlıları öğrenilirken tenha eş anlamlı nedir sorusu da gündeme gelmektedir. Bu sorunun yanıtı, tenha kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı konularını bilmek için gereklidir.

Tenha Eş Anlamlısı Nedir? Tenha Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kitaplarda, televizyonda ya da sosyal mecralarda sıklıkla kullanılan kelimelerin bir çoğunun eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı sözcükleri bilmek çok daha rahat, çeşitli ve özgün bir ifadeye sahip olmaya katkı sağlar. Tenha kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında bilgiye sahip olmak için, tenha eş anlamlısı nedir sualinin yanıtı incelenmelidir.

Tenha Eş Anlamlısı Nedir?

Tenha, TDK sözlüklerinde 'pek kimsenin olmadığı, gözlerden uzak, yalnız kalmaya müsait yer ' anlamına gelen, Farsça kökenli bir sözcüktür. Tenha kelimesinin eş anlamı olan sözcük ise 'ıssız' kelimesidir. Issız kelimesi ise Türkiye Türkçesi'nde sahipsiz anlamına gelen 'issiz' kelimesinden türemiştir. Her iki kelimenin yazılışları farklı, anlamları ise aynıdır.

Tenha Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük Ve Cümle İçinde Kullanımı

Tenha kelimesinin eş anlamlısı ıssız sözcüğüdür. Issız kelimesinin akılda kalıcı olması ve hangi kelimenin eş anlamlısı olduğunu kavramak için, cümle içinde kullanım örnekleri yardımcı olacaktır.

  • İnsan bazen başını alıp ıssız yerlere gidip, uzun uzun düşünmek istiyor.

  • Ormanlar genelde ıssız olduğu için, bana hem dinlendirici hem ürkütücü geliyor.

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Tenha Eş Anlamlısı Nedir? Tenha Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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