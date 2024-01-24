Tentürdiyot ile Batikon Farkı Nedir? Batikon ile Tentürdiyot Aynı Şey Mi?

Yaralı bölgeyi dezenfekte etmek amacıyla kullanılan tentürdiyot ile batikon, her ne kadar benzer görünseler de farklıdırlar. Derideki bakterileri öldürmek amacıyla kullanılırlar. Özellikle, antibiyotik tedavisine ek olarak uzman doktorlar tarafından reçete edilirler. İkisinin de içinde alkol bulunduğundan dolayı bakterileri öldürmek konusunda oldukça etkilidirler. Tentürdiyot ile batikon farkı nedir, aynı şey mi sıkça araştırılan sorulardır.

Tentürdiyot ile Batikon Farkı Nedir?

Bakteriyel ve mikotik cilt enfeksiyonlarını temizlemek için kullanılan tentürdiyot, yaraların mikrop kapmasını önleyen bir solüsyondur. Derideki bakterilerin yaklaşık olarak %99.88'ini öldürmeyi sağlar. Güçlü bir dezenfektan olmasının nedeni ise içindeki etil alkoldür. Tentürdiyot, alkol ve iyotun karışımından meydana gelir. Ana etken madde olan iyot, etil alkolün içinde çözülmüş bir halde bulunur. Öte yandan batikon, povidon, polivinilpirolidon veya PVP adıyla bilinen polimer ile iyotun karışımıyla oluşan bir antiseptiktir. Batikon, povidon iyottan oluşurken tentürdiyot ise sodyum iyodür ile potasyum iyodürden meydana gelir. Her ne kadar farklı kimyasal bileşenlerden oluşuyor olsalar da işlev bakımından aynıdırlar. Antiseptik olmaları nedeniyle her ikisi de dezenfekte etmek konusunda oldukça başarılıdır. Ek olarak, sadece insanlarda değil, hayvanlarda da kullanılabilirler.

Batikon ve Tentürdiyot Nerelerde Kullanılır?

Eskiden yaraların temizlenmesinde kullanılan antiseptik solüsyonlar genel olarak tentürdiyot olarak adlandırılmıştır. Ancak günümüzde kimyasal formülü biraz daha farklı olan batikon kullanılmaktadır. Bunun nedeni, tentürdiyotun etken maddeleri nedeniyle oldukça tahriş edici olmasıdır. Polivinilpirolidon iyot içeren batikon ise dokulara daha az zarar vermesi nedeniyle tercih edilmektedir. Her ecza dolabında olması gereken bu solüsyon, kesikleri, yaraları ve cilt enfeksiyonlarını temizlemeye yarar. Ek olarak, aşağıdaki durumlarda da batikon kullanılır.