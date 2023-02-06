Tenzil Ne Demek? İslamda Tenzil Etmek Ne Anlama Gelir, İnzal İle Farkı Nedir?

Günlük hayat akışı içerisinde, televizyonda ya da haberlerlerde karşılaşılan ayrıca İslam dininde de ayrı bir anlamı olan tenzil kelimesinin anlamı kısaca indirme şeklindedir. Bazen tenzil etmek şeklinde bazen de tenzil olmak şeklinde kullanılan bu kelime hakkında yanıtı en çok araştırılan sorular; "Tenzil ne demek, tenzil etmek ne demek, İslamda tenzil ne demek?" şeklindedir. İşte tenzil kelimesi hakkında detaylar…

Tenzil Ne Demek?

Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz tenzil kelimesi Arapça'dan dilimize geçmiş bir kelimedir. Bu kelimenin TDK'ya göre anlamı şu şekildedir:

İndirme, azaltma, çıkarma

Aşağılama

Örnek cümle: Vergi dosyamıza ait iade tutarının bir kısmını tenzil ettiler.

İslamda Tenzil Etmek Ne Anlama Gelir?

Tenzil kelimesi, bir şeyin yavaş bir şekilde ve parça parça inmesi anlamına gelir. Bu kelime İslam'da Kuran-ı Kerim'in indirilmesinde ayetlerin parça parça indirilmesini temsil etmek için kullanılır. Kuran'ın ayetleri 23 yılda tenzil olmuştur.

Örnek cümle: Hz. Muhammed'e ilk ayet Hira Mağarasında tenzil olmuştur.

İnzal İle Tenzil Arasındaki Fark Nedir?

Tenzil kelimesi; bir şeyin yavaş yavaş, parça parça inmesi anlamına gelir. İnzal kelimesi ise beklenmedik bir anda ve birdenbire inmek anlamına gelir. İki kelime de inmek anlamına gelse de inzal bir şeyin hızlı ve beklenmedik anda inmesi, tenzil daha yavaş ve bölüm bölüm inmesi anlamında kullanılır.