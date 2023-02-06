Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Tenzil Ne Demek? İslamda Tenzil Etmek Ne Anlama Gelir, İnzal İle Farkı Nedir?
Giriş Tarihi: 6.2.2023 16:28 Son Güncelleme: 6.2.2023 16:28

Tenzil Ne Demek? İslamda Tenzil Etmek Ne Anlama Gelir, İnzal İle Farkı Nedir?

Kelimeler hakkında araştırma yapan kişiler, tenzil kelimesi hakkında; ne demek, islamda ne anlama gelir gibi soruların yanıtını araştırmaktadır. Çünkü tenzil kelimesi günlük hayatta duyulsa da tam anlamı bazı kişiler tarafından bilinmeyebilir. Tenzil kelimesi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyen kişiler için bu yazımızda “Tenzil ne demek? İslamda tenzil etmek ne anlama gelir? İnzal ile tenzil arasındaki fark nedir?” sorularının yanıtlarını derledik.

Tenzil Ne Demek? İslamda Tenzil Etmek Ne Anlama Gelir, İnzal İle Farkı Nedir?

Günlük hayat akışı içerisinde, televizyonda ya da haberlerlerde karşılaşılan ayrıca İslam dininde de ayrı bir anlamı olan tenzil kelimesinin anlamı kısaca indirme şeklindedir. Bazen tenzil etmek şeklinde bazen de tenzil olmak şeklinde kullanılan bu kelime hakkında yanıtı en çok araştırılan sorular; "Tenzil ne demek, tenzil etmek ne demek, İslamda tenzil ne demek?" şeklindedir. İşte tenzil kelimesi hakkında detaylar…

Tenzil Ne Demek?

Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz tenzil kelimesi Arapça'dan dilimize geçmiş bir kelimedir. Bu kelimenin TDK'ya göre anlamı şu şekildedir:

  • İndirme, azaltma, çıkarma

  • Aşağılama

Örnek cümle: Vergi dosyamıza ait iade tutarının bir kısmını tenzil ettiler.

İslamda Tenzil Etmek Ne Anlama Gelir?

Tenzil kelimesi, bir şeyin yavaş bir şekilde ve parça parça inmesi anlamına gelir. Bu kelime İslam'da Kuran-ı Kerim'in indirilmesinde ayetlerin parça parça indirilmesini temsil etmek için kullanılır. Kuran'ın ayetleri 23 yılda tenzil olmuştur.

Örnek cümle: Hz. Muhammed'e ilk ayet Hira Mağarasında tenzil olmuştur.

İnzal İle Tenzil Arasındaki Fark Nedir?

Tenzil kelimesi; bir şeyin yavaş yavaş, parça parça inmesi anlamına gelir. İnzal kelimesi ise beklenmedik bir anda ve birdenbire inmek anlamına gelir. İki kelime de inmek anlamına gelse de inzal bir şeyin hızlı ve beklenmedik anda inmesi, tenzil daha yavaş ve bölüm bölüm inmesi anlamında kullanılır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tenzil Ne Demek? İslamda Tenzil Etmek Ne Anlama Gelir, İnzal İle Farkı Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA