Teoloji Nedir, Teolojik Ne Demek? Din Ve Felsefede Teoloji Anlamı Nedir?

Teoloji nedir diye sorulduğunda verebileceğimiz ilk cevap dini bir anlam taşıdığını belirtmek olacaktır. Teoloji Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre ilahiyat anlamına gelmektedir. Dini unsurları anlatmak ve belirtmek için kullanılan bir sözcüktür. Teolojik sözcüğü de teoloji ile aynı alamda olup niteledikleri alanlar farklılık göstermektedir. Teoloji sözcüğü ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için yazımızın devamını okumaya devam edebilirsiniz.

Teoloji Nedir?

Teoloji ne demek? Teoloji nedir? sorularının cevabı oldukça basittir. Teoloji kelime köken olarak Fransızca kökenli bir kelimedir. Yunanca da bu sözcük tanrı bilimi olarak adlandırılmaktadır. Bizim ülkemizde ise en genel anlamı ile ilahiyat anlamına gelmektedir. Tanrı bilimi olarak da geçmektedir.

Teoloji daha çok felsefe alanında din felsefesini açıklamak için kullanılan bir sözcüktür. Bu yüzde teoloji denilince aklımıza felsefe bilimi gelmektedir. Teolojinin temel olarak ele aldığı konu doğaüstü güçler ve vahiy konuları ile ilgilenmektedir. Tanrı ve tanrının varlığı ile ilgilenmektedir. Genellikle din felsefesinin sorularını yanıtlamaktadır.

Teoloji kimi kaynaklarda teolojik olarak da geçmektedir. İki kelime de aynı şey olan tanrı bilimini ifade etmektedir. Teoloji dinlere göre konuları ayrı ayrı ele almaktadır. Teolojinin incelediği üç ana din vardır. Bunlar; Hristiyan teolojisi, İslam teolojisi ve Yahudi teolojisidir. Sadece bu üç ana din unsuru üzerinde durmamaktadır. Geçmişten günümüze kadar tüm inanç, doğaüstü varlıkları ve tanrı ile ilgili her şeyi araştırmakta ve bir veri ortaya koymaktadır.