Teori ile uygulama Ticaret’te bir arada

Dünyanın en büyük ticaret odalarından biri olan 700 bin üyeli İstanbul Ticaret Odası'nın gücü sayesinde zengin burs seçenekleri, sınırsız staj ve istihdam imkânlarıyla eğitim hayatını sürdüren İstanbul Ticaret Üniversitesi, yeni akademik yıla iddialı hazırlanıyor. Yeniden inşa edilen tarihi Eminönü Kampüsü ile Sütlüce ve Küçükyalı olmak üzere ile 3 yerleşkede eğitim veren üniversitenin hedefi ilk 10 üniversite arasına ismini yazdırmak.2001 yılında kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi, aradan geçen çeyrek asırlık sürede 25 binden fazla öğrenci mezun etti. Türkiye'nin en fazla doktora öğrencisi mezun eden ilk 5 üniversitesinden biri olan üniversite, vizyonunu küresel standartlarda eğitim veren, yenilikçi, girişimci ve lider bireyler yetiştiren bir üniversite olmak şeklinde tanımlarken; değerlerini ise akademik mükemmeliyet, etik ve sorumluluk, topluma katkı, yaşam boyu öğrenme, yenilikçilik ve iş dünyası ile entegrasyon şeklinde sıralıyor.6 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 2 lisansüstü eğitim enstitüsü ile faaliyet gösteren üniversitenin İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile olan iş birlikleri, tüm fakülte ve bölümlerde okuyan öğrenciler için büyük avantajlar sunuyor. İTO'nun geniş iş ağı ve sektörel bilgisi, üniversitenin eğitim programlarına entegre edilerek öğrencilere gerçek dünya deneyimi kazandırıyor. Üniversitenin iş dünyasıyla olan yakın ilişkileri sayesinde, öğrenciler staj ve iş imkânlarına kolayca erişebiliyorlar. Hamilik Projesi gibi ortak yürütülen projeler ve etkinlikler, öğrencilerin profesyonel dünyaya daha hızlı adapte olmalarına yardımcı oluyor.İstanbul Ticaret Üniversitesi, kurucu ortağı olduğu Teknopark İstanbul'da öğrencilerine bilim ve teknoloji alanlarında önemli kariyer fırsatları sunuyor. Üniversite ile Teknopark İstanbul, ortak Kariyer Yönetimi projesi yürütüyor ve tüm iş ilanları eş güdüm halinde yayınlanıyor.