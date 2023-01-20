Teorik Ders Ne Demek? Ehliyette ve Üniversitede Teorik Ders Nedir, Ne İşe Yarar?

Teorik ders ne demek sorusunun cevabı için çeşitli eğitim kaynaklarından da istifade edebilirsiniz. Söz konusu kaynaklarda daha çok üniversitede teorik ders nedir sorusunun cevabı ile karşılaşırsınız. Ehliyet için teorik ders nedir? Ehliyet eğitimlerinde ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde teorik ders ile ilgili bilgi ve terim kullanımına rast gelirsiniz. Teorik ders devamsızlık hakkı kaç gün sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Teorik Ders Ne Demek?

Teorik ders özellikle sayısal derslerde gündeme gelen bir terimdir. Bu derslerin teorik kısmı olduğu gibi uygulamalı kısmı da vardır. Teorik kısımda dersin nazari kısmı anlatılır. Yani dersle ilgili genel bilgiler bu aşamada öğrenciye verilir. Teorik eğitim her ne kadar önemli olsa da dersin tam olarak anlaşılması için yeterli değildir. Teorik derslerde öğrenilen konular uygulamalı eğitim aşamasında pekiştirilmelidir.

Teorik eğitim kavramı ile daha çok üniversitelerde ve ehliyet kurslarında karşılaşılır. Üniversitelerde genellikle derslerin nazari ve uygulama kısmı olur. Nazari eğitim, teorik ders aşamasında verilir. Ehliyet kurslarında da aynı durum söz konusudur. Trafik kuralları ya da araç kullanımı ile ilgili teorik bilgiler dershane ortamında anlatılır. Sonrasında ise uygulama aşamasına geçilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanır.

Teorik Ders Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

Üniversitelerde teorik ve uygulama dersleri için ayrı ayrı devamsızlık hakkı belirlenmiştir. Teorik derslerin devamsızlık hakkı toplam devamsızlık hakkının 1/3'ü kadardır. Yani öğrencinin toplam devamsızlık hakkı 30 gün ise teorik derslerin devamsızlık süresi 10 günden fazla olamaz. Bu kriter ile öğrencilerin derse daha fazla önem vermesi sağlanmaya çalışılır. Her üniversitede bu kriter söz konusu değildir. Üniversite ve bölümden bölüme bu durum değişiklik gösterebilir.