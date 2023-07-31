Teos Antik Kenti Nerede? Teos Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Antik dönemde, 3 bin sene evveline kadar Kuzey İon'a başkentlik yapmış olan Teos antik kenti; uluslararası arkeoloji literatürü içerisinde adını sıklıkla geçirmektedir. Tarihsel, kültürel, sanatsal, mimari ve dönemine uygun ekonomik açıdan, sıradan bir antik kent olmaktan çıkarak önemini daha da artırmıştır. Dilerseniz, içerisinde; agora, tiyatro, Dionysos tapınağı, Roma ve Hellenistik dönem kalıntıları, Teos antik limanı, odeanon ve surların bulunduğu teos antik kenti ne zaman inşa edildi, birlikte inceleyelim...

Teos Antik Kenti Nerede?

Teos Antik Kenti Ege Bölgesi içinde konumlanmış olan İzmir şehrinin Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesi üstünde yer almakadır. Teos Antik Kenti; Seferihisar'a 8 kilometre, İzmir'e 65 kilometre, Çeşme'ye 70 kilometre, Urla'ya 25 Kilometre, Alaçatı'ya 65 kilometre ve Sığacık'a ise 4 kilometre mesafede konumlanmaktadır. İzmir'e yaklaşık olarak 60 kilometre güneybatıda olan ve Antik Çağ'da, Sığacık'ta kurulmuş olan Teos antik kenti, bir liman kenti olarak bilinmektedir. Isthomos olarak adlandırılan ufak bir yarımada üstüne inşa edilmiş olan antik kent, zaman içerisinde gelişmiş ve büyümüştür.

Teos Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Teos Antik Kenti; bulunduğu lokasyondan dolayı; potansiyel ziyaretçilerini çok kolay ağırlamaktadır. Teos antik kentine ulaşım oldukça rahattır ve yol güzergahları ise basit ve anlaşılır bir şekilde belirtilebilmektedir. Teos antik kentine gidebilmek için öncelikle, İzmir ilinin Seferihisar ilçesine ve ardından ise Sığacık mahallesine varmak gerekmektedir. Sığacık üzerinde yer alan Teos tabelası ve yol güzergahı takip edilerek, antik kent rahatlıkla bulunabilmektedir. Ayrıca özel araç ile ulaşımın yanı sıra, toplu taşıma araçları veya tur organizasyonları ile de Teos antik kentine seyahat gerçekleştirebilmek oldukça rahat ve mümkündür.

Teos Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sağlamış olduğu Müzekart sayesinde, Anadolu coğrafyaları üzerindeki sayısız antik kente giriş oldukça kolay bir hale gelmiştir. 2023 senesi itibarı ile İzmir-Seferihisar-Sığacık lokasyonunda konumlanmış olan Teos Antik Kenti'ne giriş ücreti 40 tl olarak belirlenmiştir. Sabah 08:30 ve akşam saat 18:00 saatleri arasında gişelerden biletler temin edilebilmektedir. Saat 19:00'da ise antik kent ziyarete tamamen kapatılmaktadır.