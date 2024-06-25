Tepeden Tırnağa Süzmek Ne Demek? Tepeden Tırnağa Süzmek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Gerçek anlamından farklı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeklerine deyim adı verilir. Tabir etmek için kullanılan deyimler kişilerin dikkatini çeker. O yüzdendir ki tepeden tırnağa süzmek ne demek ya da tepeden tırnağa süzmek deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı gibi konuların yanıtları ilgiyle takip edilir.



Tepeden Tırnağa Süzmek Ne Demek?



Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında, tepeden tırnağa süzmek deyiminin anlamı aşağıdaki gibidir:

• Herhangi bir sebeple birine dikkatlice bakmak.

Deyimin genel anlamı, baştan aşağı ve her yanı incelemektir.



Tepeden Tırnağa Süzmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?



Tepeden tırnağa süzmek deyiminin anlamını tam olarak anlayabilmek için cümle içerisinde nasıl kullanıldığını bilmek gerekir. Deyimin cümle içerisinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir:

• Çocuk, onu tepeden tırnağa şöyle bir süzüp üstü peçeteyle örtülü bir tabak uzattı.

• Karşıdan gelen adamı tepeden tırnağa süzerek burun kıvırdı.

• Yeni gelecek çalışan adaylarını tepeden tırnağa süzmeden içeriye davet etmiyordu.

• Kucağında kedisiyle kapıda duran çocuğu tepeden tırnağa süzdü.