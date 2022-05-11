Terapötik Nedir? Tıpta Terapötik Görüşme, İlişki Ve Doz Ne Demektir?

Terapötik günlük yaşantıda nadir duyulan bir kelimedir, çoğunlukla tıp ve psikolojisi alanlarında rastlanılan bu terim bahsi geçen alanlarla çalışan ve bu alanlara ilgi duyan kişiler tarafından mutlaka öğrenilmelidir. Terapötik nedir? Terapötik doz nedir? İşte terapötik ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

Terapötik Nedir?

Terapötik kelime anlamı tedavi edici ya da tedavi edendir. Bir hastalık evresinde kullanılan tedavi yöntemi de denilebilir. Bunlara ek olarak da terapötik, kişinin kendini rahat hissettiği ortam olarak da bilinir.

Tıp alanında en çok psikoloji ve rehabilitasyon bölümlerinde terapötik terimi kullanılır. Bu terim tıp alanında karşımıza en çok terapötik ilişki, terapötik doz, terapötik görüşme olarak çıkmaktadır.

Tıpta Terapötik Görüşme Ne Demek?

Tıpta terapötik görüşme ya da terapötik iletişim olarak geçerli olan bu terim, bir terapistin danışanını daha iyi anladığı, hastanın duygu ve düşüncelerini rahatça ifade ettiği, danışanın kendini güvende hissettiği, terapisti tarafından anlaşılır olduğunu hissettiği ve bu iletişim sayesinde iyileşme sürecine girdiği durumu ifade eder. Terapötik görüşme esnasında hastanın terapisti ile arasında güven ilişkisi kurulmuş olmalıdır.

Tıpta Terapötik Doz Ne Demek?

Hastaya uygulanan tedavinin ya da ilacın hastanın en lehine olacak seviyesine verilen isimdir. Tedavinin ya da tedavide kullanılan ilacın etki eden en az düzeyi ile yan etki göstermediği en yüksek seviye arasında kalan değere terapötik doz denmektedir.

Terapötik doz, hastanın iyileşmesi için uygulanan ilaç tedavisi olabilirken bazen de danışan ile terapistin bir araya geldiği seanslar ve o seanslarda hastanın iyileşme sürecine en çok verim katan terapi yöntemidir.

Tıpta Terapötik İlişki Ne Demek?

Terapist ile hasta arasındaki, hastayı iyileşme sürecine ilerleten ve hastanın terapistine güvenip onunla ittifak içinde olduğu ilişkiye terapötik ilişki denir. Danışan ile terapist arasındaki bu ilişki ne kadar kuvvetli olursa danışanın iyileşme süreci de o kadar artar ve tedaviden en üst düzeyde verim alınır.

Terapötik ilişkinin en önemli amacı pozitif bir daire içinde hastanın kendi kendine yetiyor olabilmesidir. Terapötik ilişkinin olduğu bir ortamda demokratik bir hava hakimdir, hem hastanın hem de terapistin düşünce ve tutumları etkileşim içindedir.