Terazi Neyi Ölçer? Terazi İle Ne Ölçülür?

Teraziler, temel olarak cisimlerin kütlesini ölçmeye yarayan tartma aletleridir. Kütle, bir cismin sahip olduğu toplam, değişmeyen madde miktarına verilen addır. Kütlenin ölçümü gram (gr) ya da kilogram (kg) cinsinden yapılmaktadır. Kütlenin ölçümüne yarayan terazilerin ilkel versiyonları iki taraflı aletlerdir. Bu terazilerin bir tarafına kütlesi belirli bir miktarda olan madde konur, diğer tarafına ise kütlesi ölçülmek istenen cisim yerleştirilir. Kütlesi ölçülmek istenen cismin kilogram ya da gram cinsinden kütlesi, sabit taraftaki cisme nispetle hesaplanır. Bu tür klasik teraziler, bir tarafında kütlesi bilinen bir madde varken diğer tarafındaki maddenin kütlesini ölçmeye yarar. Bunun haricinde, terazilerin iki kollu olmayan, elektronik versiyonları da vardır. Bunlar ise öncelikle cismin ağırlığını yani yerçekimi kuvvetini ölçerek, bunu kütle birimine çevirerek sonuç verir.

Terazi çeşitleri nelerdir?

Nesnelerin kütlesini gram ya da kilogram cinsinden hesaplamak için kullanılan terazilerin, birden fazla çeşidi vardır. Terazinin bilinen en klasik ve eski çeşidi klasik eşit kollu terazidir. Bu tür terazilerin haricinde, elektronik tartı aletleri de vardır. Elektronik ve dijital göstergeli bu tür teraziler ise, cisimlerin yerçekimi etkisinden kaynaklanan ağırlığını ölçerek, bunu kütle birimi olan gram ya da kilogram cinsine dönüştürür ve böylece en azından üzerinde yaşadığımız gezegen olan Dünya üzerindeki yerçekimi kuvvetinden kaynaklanan ağırlığı kütleye çevirerek doğru sonuç verir. Terazilerin klasik ve dijital şeklindeki ayrımının haricinde, farklı türleri vardır:

Coulomb terazisi (Burulma terazisi): Mıknatısların oluşturduğu manyetik ve elektrostatik güçleri ölçmeye yarar.

Mohr terazisi: Elektromanyetik bir terazidir, laplace kuvvetlerini ölçer.

Cotton terazisi

Eötyöz terazisi: Yerçekimi kuvvetindeki küçük değişimleri ölçmeye yarar, genellikle jeofizikçiler kullanır.

Terazi kullanım alanları nelerdir?

Terazi kullanım alanları arasında şunlar sayılabilir:

Kuyumculuk ya da mücevher satışı alanları

Her türden laboratuvarlar

İlaç sanayii

Tıp alanları

Eczacılık

Kozmetik

Kalite kontrol alanları

Pazar, manav, marketler gibi sebze ve meyve satılan alanlar

Teraziler, yukarıda sayılan birçok alan ile birlikte, cisimlerin kütlesinin gram ya da kilogram cinsinden ölçülmesini gerektiren tüm alanlarda kullanılmaktadır.