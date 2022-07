Tercih aralığını geniş tutun

Barajlar kaldırıldığı için 3 milyondan fazla rekor katılımın olduğu 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) geçen yıllara göre daha kolay olması puanları yükseltirken, başarı sıralamaları 2 kat geriye gitti. Her yıl için "Bu yıl tercihler çok kritik" denir. Ancak 2022 YKS tercihlerinde adayların çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü değişkenler çok fazla ve baraj kalktığı için puanı hesaplanan her adayın tercih yapma hakkı bulunuyor. Peki, adaylar tercihlerini oluştururken ne yapmalılar, nasıl bir strateji izlemeliler? Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt adayların tercihlerde nasıl bir yol izlemesi gerektiğini SABAH'a şöyle sıraladı:Geçmiş yıllarda genellikle başarı sırasının yüzde 50 üstünden tercihleri oluşturmaya başlanmasını ve yüzde 100'ün de altına kadar inilmesini öneriyorduk. Bu yıl yapılması gereken ise her puan türünde çok üstten ve çok alttan tercih listesi oluşturmak. Örneğin 100 bininci bir adaya 20-30 binlerden listesini oluşturmaya başlamasını ve 200 binlerin de altına inmesini söylemeliyiz. Her puan türü için geçerli bir strateji bu şekilde olmalı. Geniş bir tercih aralığı adayları sürprizlere karşı koruyacak ve belki de avantaj sağlayacaktır.Bu yıl öğrenciler daha fazla matematik ve diğer testlerdeki soruları yanıtladılar. Dolayısıyla hukuk fakültesini tercih edecekler çok dikkatli olmalılar. Hukuk başarı sıralarının yükseleceğini düşünüyorum. O yüzden benim sıram 60 bin, 70 binlik hukuk fakültesine kesin girerim diye düşünmemeliler.Çok sayıda üniversite öğrencisinin YKS'ye girdiğini ve soruların kolaylığı nedeniyle yüksek netler yaptığını gördük. Sıralamaların çok daha gerilemesinin en büyük nedeni de bu. Ancak belki de bu adaylar tercih yapmayacak. Yani yerleştirmelerde sürprizler olacak. Belki de adaylar daha üst tercihlerine yerleşecekler.