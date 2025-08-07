Tercih listeniz geniş aralıkta olsun

Üniversitelerde bu yıl kontenjanlarda 165 binden fazla bir azalma var. Geçen yıl 960 bin 249 olan toplam kontenjan bu yıl 794 bin 540'a geriledi. Yani okul birincileri, şehit ve gazi çocukları, 34 yaş üstü kadınlar, depremzedeler için ayrılan ek kontenjan hariç, bu yıl 794 bin 540 aday üniversitelere yerleşebilecek. Bu nedenle adayları en az sınav kadar dikkat etmeleri gereken bir tercih dönemi bekliyor. Adayların açıkta kalmaması için çok temkinli davranması gereken bir yıl. Adaylar geniş bir aralıktan tercih listesi oluşturmalı. 24 tercih hakkının 8-9 tanesini kendi başarı sıranızın önündeki bölümlere ayırın. Geri kalanında ise kendi başarı sıranızdan yüzde 50 daha geriye kadar bölümlere yer verin. Uzmanlar tercihle ilgili merak edilenleri yanıtladı ve adaylara şu önerilerde bulundu:

TERCİH SIRASI ÖNEMLİ Mİ?

ÖSYM'nin bilgisayarı aynı kontenjana talip olan iki kişiyi yerleştirme puanına göre önceliklendirir, puanı yüksek olanı yerleştirir. Misal, puanı düşük olup o bölümü 1'inci sırada tercih eden adayı değil, puanı yüksek olup o bölümü 14'üncü sırada tercih eden adayı yerleştirir.

ACELE ETMEYİN

Tercih dönemlerinde, telaşla hareket etmek doğru değildir. Tercih listesini ÖSYM'ye daha önce bildiriyor olmak adaya yerleştirmede bir avantaj getirmez. Bu nedenle, tercih döneminin sonuna kadar, doğru kaynaklardan doğru bilgiler ile donanarak tercih listesine son halini vermek doğrusudur.

MASA BAŞINDA ÇALIŞMAYIN

Doğru tercih masa başında yapılmaz. Adayların tercih listelerine yazacakları her üniversiteyi, bölümü yerinde giderek tanıması önemlidir.

PUANIMA YAZIK OLUR MU?

Tercih sürecinde yapılan en önemli hatalardan biri, "puanıma yazık olmasın" yaklaşımı ile meslek ve üniversite tercihi yapmaktır. En iyi üniversite, adayın puanına en uygun üniversitedir.