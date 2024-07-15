Tercih yapmayanın kaydı açık liseye düşecek

1.2 milyondan fazla 8'inci sınıftan mezun öğrenci için lise tercihleri maratonu yarın saat 17.00'de sona erecek. Tercih işleminde bulunmayan öğrencilerin kayıtları açık liseye düşecek. Heyecanla beklenen sonuçlar 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Aynı gün okullardaki boş kontenjanlar da kamuoyuna duyurulacak. 22-26 Temmuz tarihleri arasında da yerleştirmeye esas 1'inci nakil tercih başvuruları alınmaya başlanacak. 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında da 2'nci nakil dönemi gerçekleşecek.Öncelikli olarak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci alan liselerde yerleştirmeler yapılacak. LGS ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler, önce yerel yerleştirme tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacak. Yerel yerleştirme ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler varsa pansiyonla okul tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacak.Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. Bu adayların hem yerel yerleştirme hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler. LGS ile bir okula yerleşmiş olan öğrenciler yeniden merkezi yerleştirme tercihi yapabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda devam eder. Yerel yerleştirmeyle bir okula yerleşen öğrenciler merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler, yerleşemezlerse kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda kalır.