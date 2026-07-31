Milyonlarca adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için bu kez sınav kadar önemli olan tercih maratonu başlayacak. Peki tercih yapılırken nelere dikkat edilmeli? Doğru tercih nasıl yapılmalı? Tercih listesi oluştururken adaylar nasıl bir araştırma yapmalı? İşte tercihin 10 altın kuralı:

1-BAŞARI SIRALAMASI: Adaylar, bir yıl önceki yerleştirme sonuçlarında oluşan başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih yapmaları gerekiyor. Adayların dikkat etmeleri gereken aldıkları puanları değil sıralamalarını ön plana almaları. Sıralama bazında üniversitelerin geçmiş dönemlerdeki yerleştirme sonuçlarına bakarak tercih listesini buna göre oluşturmak gerekiyor.

2-KILAVUZU İYİ OKUYUN: YKS Kılavuzu'nu iyi inceleyin. Tercihlerde özel koşulları okumadan seçim yapmayın. Tercih ettiğiniz bölümlerin yanında özel koşullar sütunu ve kılavuzun ayrı bir bölümünde özel koşul maddelerinin açıklamaları bulunmaktadır. Kampüs adresinden, yabancı dil ayrımına ve ücret politikasına kadar pek çok kriterden bahsedilen özel koşulları mutlaka inceleyin.

3-YELPAZEYİ GENİŞ TUTUN: Sıralama aralıklarınızı geniş tutabilirsiniz. Sıralamanızın tutmadığı, ancak çok istediğiniz 2-3 bölümü, başarı sırası sizden yüzde 15-30 daha yukarıda görünse de yazın. İdeal tercih sıralamanız bu 2-3 tercihten sonra gelmeli, bu tercihlerden sonra ideal tercih sıralaması yapılmalıdır.

SIRALAMA BARAJLARINA DİKKAT

4-KENDİNİZİ GARANTİYE ALIN:

Ancak, 'Mutlaka bir yükseköğretim programına yerleşmeliyim' diyorsanız, kendi başarı sıranızın yüzde 50-60 geride başarı sırasına sahip olan yükseköğretim programlarına da tercih listenizde yer verip kendinizi garantiye almalısınız. Kendi sıralamanızın yüzde 15-30 yukarısından başlayarak tercihlerinizi istek sırasına göre yüzde 50-60 oranında aşağıya indirmeniz yerleşme ihtimalinizi artıracaktır.

5-ÇEŞİTLİLİĞE DİKKAT: Tercih listenizde birden fazla bölüm olacak ise, çeşitlilik çok olsun diye çok fazla bölümü listenize almayın. En fazla belirlediğiniz 3 veya 4 bölümü sıralamanıza uygun şekilde listelerinize yerleştirin.

6-BARAJLARI UNUTMAYIN: Sıralama barajlarını unutmadan listenizi hazırlamanız gerektiğini yeniden hatırlatalım. Tıp: 50 bin, Hukuk: 100 bin, Diş Hekimliği: 80 bin, Eczacılık: 100 bin, Mühendislik:300 bin (Ziraat, Orman, Su Ürünleri Müh. Hariç), Öğretmenlikler: 300 bin (PDR dâhil), Mimarlık: 250 bin. Sıralama barajının altında kalan adaylar, vakıf ve yurt dışı üniversiteleri dâhil tercih yapamayacaklardır.

7-UZMAN DESTEĞİ ALIN: Hayatlarının seçimini yapacak olan üniversite adayları, YKS tercih süreci hakkında bilgisi olmayan kişilerin fikir ve yorumlarından uzak durmalı. En sağlıklı tercih listesi, profesyonel bir danışman eşliğinde adayların kendi kararlarıyla oluşturulacaktır. YÖK ATLAS

VERİLERİNİ İNCELEYİN



8-BİRİNCİLİK KONTENJANLARI: Okul 1'inciliği olan adayların okul birincilerinin en son yerleştiği sıralama ile ilgili bilgi edinip, ona göre listelerini hazırlamaları daha sağlıklıdır. Ancak okul birinciliği kontenjanının sadece lise son sınıf öğrencileri için geçerli olduğu unutulmamalı.

9-MEZUNA KALMALI MIYIM? Mezuna kalma fikriniz varsa, mezuna kalma gerekçelerinizi gerçekçi bir şekilde ele alın ve değerlendirin. Bu sene tercih yapıp yerleşirseniz (Açıköğretim dâhil) kayıt olmasanız dahi puanınızın kesileceğini unutmayın. OBP'nin yerleştirme puanına ait sıralamaya etki ettiğini bilin. Eğer üniversiteye kayıt yaptırılmayacaksa adayların tercih yapmaması daha sağlıklı olacaktır.

10-DOĞRU KAYNAKLARI TARAYIN: Güvenilir kaynaklardan, üniversitelerin memnuniyet indeksleri araştırılmalı, buna göre hareket edilmeli. Tercih Listesi hazırlanırken YÖK Atlas (Mezun Atlası) verilerinin mutlaka incelenmesi ve dikkate alınması gerekir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör