Tercihin püf noktaları

Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce aday için en kritik süreç başlıyor. Günlerce yapılan çalışmaların ardından şimdi verilecek karar, öğrencinin sadece hangi üniversitede okuyacağını değil, nasıl bir eğitim alacağını, hangi şehirde yaşayacağını ve büyük ölçüde nasıl bir kariyer yoluna sahip olacağını belirleyecek. Bu nedenle tercih listesini hazırlarken acele etmek ya da kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek yerine sistemli bir plan yapmak gerekiyor. Başarı sırası, kontenjan değişiklikleri ve kişisel hedefler birlikte değerlendirildiğinde hata yapma riski önemli ölçüde azalıyor. İşte 24 tercih hakkını en doğru şekilde kullanmanın yol haritası...

BAŞARI SIRASI EN GÜVENİLİR REHBER

Tercih döneminde adayların en sık yaptığı hataların başında puanlara odaklanmak geliyor. Oysa üniversite yerleştirmelerinde esas belirleyici olan başarı sırası. Çünkü sınavın zorluk derecesi her yıl değişebildiği için aynı puan farklı yıllarda çok farklı başarı sıralarına karşılık gelebiliyor. Bu nedenle adayların öncelikle kendi başarı sıralarını dikkate alması, ardından hedeflediği bölümlerin son birkaç yıldaki başarı sırası değişimlerini incelemesi gerekiyor. Tek bir yılın verisine göre karar vermek yerine eğilimi görmek daha sağlıklı sonuç veriyor.

STRATEJİK BİR LİSTE OLUŞTURUN

24 tercih hakkının tamamını rastgele doldurmak da, yalnızca birkaç tercih yapmak da doğru değil. Uzmanlar tercih listesinin üç gruptan oluşmasını öneriyor. -İlk bölümde adayın başarı sırasının biraz üzerinde kalan ve kazanması zor olsa da istediği bölümler yer almalı. Bunlar "hedef tercihler" olarak değerlendiriliyor. -İkinci bölümde adayın başarı sırasına yakın bölümler bulunmalı. Yerleşme ihtimalinin en yüksek olduğu tercihler bu grupta yer alıyor. -Son bölüm ise başarı sırasının altında kalan ve yerleşme olasılığı yüksek olan "garanti tercihler"den oluşmalı. Bu denge kurulduğunda hem hedeflerden vazgeçilmemiş oluyor hem de açıkta kalma riski azaltılıyor.

SADECE ÜNİVERSİTENİN ADINA BAKMAYIN

Birçok aday tercih yaparken üniversitenin marka değerine odaklanıyor. Ancak aynı bölümün farklı üniversitelerde sunduğu eğitim olanakları arasında önemli farklılıklar bulunabiliyor. Tercih öncesinde şu sorular mutlaka araştırılmalı:

• Akademik kadro güçlü mü?

• Laboratuvar ve uygulama altyapısı yeterli mi?

• Erasmus ve uluslararası değişim programları var mı?

• Çift anadal ve yandal imkânı sunuluyor mu?

• Staj olanakları güçlü mü?

• Mezunların istihdam oranı nasıl?

• Kampüs yaşamı beklentileri karşılıyor mu? Bu soruların yanıtı çoğu zaman üniversitenin isminden çok daha belirleyici oluyor.





KONTENJAN DEĞİŞİKLİKLERİNİ DİKKATE ALIN

Tercih döneminde gözden kaçan önemli ayrıntılardan biri de kontenjanlar. Bir bölümün kontenjanı önemli ölçüde artmışsa başarı sırası gerileyebilir. Tam tersine kontenjan azaldığında yerleşmek daha zor hale gelebilir. Yeni açılan bölümler, kapanan programlar, burslu kontenjan değişiklikleri ve öğretim türlerindeki güncellemeler de tercih listesini doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle adayların yalnızca geçen yılın sıralamasına değil, güncel kontenjan tablosuna da mutlaka bakması gerekiyor.

ŞEHİR Mİ, BÖLÜM MÜ?

Tercih döneminin en zor sorularından biri de bu. Uzmanlar, sırf büyük şehirde yaşamak için istemediği bir bölümü seçmenin uzun vadede mutsuzluk yaratabileceğine dikkat çekiyor. Öncelik her zaman öğrencinin ilgi duyduğu alan olmalı. Ancak şehir seçimi de göz ardı edilmemeli. Barınma olanakları, ulaşım maliyetleri, yaşam giderleri, kampüsün bulunduğu çevre ve sosyal yaşam üniversite deneyiminin önemli parçaları arasında yer alıyor.

VAKIFLARIN BURS KOŞULLARINI İNCELEYİN

Vakıf üniversitesi tercih edecek adayların yalnızca burs oranına bakması yeterli değil. Bursun hazırlık sınıfında geçerli olup olmadığı, akademik başarı şartı bulunup bulunmadığı, disiplin hükümleri nedeniyle burs kesilip kesilmeyeceği, yurt ve yemek desteği gibi ayrıntılar da mutlaka incelenmeli. Bazı üniversiteler ek başarı bursu, uluslararası değişim desteği veya ücretsiz yurt gibi önemli avantajlar da sunabiliyor.

SOSYAL MEDYAYA ALDANMAYIN

Son yıllarda sosyal medya videoları tercih döneminin en önemli bilgi kaynaklarından biri haline geldi. Ancak birkaç dakikalık kampüs görüntüleri ya da bireysel öğrenci deneyimleri bütün üniversiteyi yansıtmayabilir. Tercih yapmadan önce üniversitenin resmi internet sitesi incelenmeli, bölüm ders planı okunmalı, akademik kadro araştırılmalı ve mümkünse tanıtım günlerine katılım sağlanmalı.

SON GÜNÜ BEKLEMEYİN

Uzmanlar tercihlerin son saatlere bırakılmamasını öneriyor. Yoğunluk nedeniyle sistemde yaşanabilecek aksaklıklar, son dakika yapılan sıralama hataları ya da yanlış kod girilmesi telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabiliyor. Tercih listesi birkaç gün önceden hazırlanmalı, mümkünse bir rehber öğretmen ya da uzman tarafından kontrol edilmeli ve son kez gözden geçirildikten sonra onaylanmalı.

TERCİH KONTROL LİSTESİ

Tercih listenizi onaylamadan önce kendinize şu soruları sorun:

BÖLÜMÜ GERÇEKTEN İSTİYOR MUYUM?

MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARINI ARAŞTIRDIM MI?

BAŞARI SIRAM TERCİH ETTİĞİM BÖLÜM İÇİN GERÇEKÇİ Mİ?

ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK KADROSUNU İNCELEDİM Mİ?

KAMPÜS VE ŞEHİR KOŞULLARINI BİLİYOR MUYUM?

STAJ VE UYGULAMA OLANAKLARINI ARAŞTIRDIM MI?

ERASMUS, ÇIFT ANADAL VE YANDAL İMKÂNLARINI KONTROL ETTİM Mİ?

VAKIF ÜNİVERSİTESİ YAZIYORSAM BURS KOŞULLARINI OKUDUM MU?

KONTENJAN DEĞİŞİKLİKLERİNİ İNCELEDİM Mİ?

TERCİH LİSTEMDE HAYAL, GERÇEKÇİ VE GARANTİ DENGESİ KURABİLDİM Mİ?

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör