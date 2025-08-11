Tercihlerde son 3 gün

2.3 milyondan fazla aday için üniversite tercih dönemi devam ediyor. Adaylar 13 Ağustos akşamına kadar tercihlerini yapabilecek. ÖSYM tarafından web ortamında yayımlanan 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (YKS Kılavuzu) üniversite tercihlerinin ilk başvuru kaynağı. Peki bu kılavuzda hangi bilgiler yer alıyor? Kılavuzu incelerken nelere dikkat edilmeli? Hangi tablo ne anlama geliyor? İşte YKS Kılavuzu'nu okurken dikkat etmeniz gerekenler:

PROGRAM KODLARINA DİKKAT: Kılavuzda hem lisans, hem de önlisans tabloları bir program kodu ile başlar. Tercih bildiriminde bulunurken ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine bölüm ya da üniversite isimlerini değil; bu kodları gireceksiniz. Girilen bu koda göre sistem adayın hangi programları tercih ettiğini bilir ve onu burada kodlananın dışında bir programa yerleştirmez. Bu nedenle dikkat gösterilmesi gereken bir bilgidir.

TABLO-3 NE ANLAMA GELİYOR? Tercih kılavuzu daha çok tablolardan oluşan bir belgedir ve bu tabloların da her birinin ayrı bir anlamı vardır. Adaylar kılavuzda ilk Tablo-3 ile karşılaşırlar. Bu tablo o yıl sınavla öğrenci alacak 2 yıllık programların (önlisansların) olduğu tablodur.

TABLO-4 NE ANLAMA GELİYOR? Tablo- 3'ün hemen bitiminde ise Tablo- 4 yer alır. Tablo-4 ise o yıl sınavla öğrenci alacak 4, 5 ve 6 yıllık programların (lisansların) olduğu tablodur.

MESLEK YAZAN PROGRAM NEDİR? Tablolarda alfabetik olarak üniversiteler, fakülteler, yüksekokullar ve o fakülte ya da yüksekokul bünyesindeki programlar yer alır. Yüksekokulun fakülteden farkını önüne bir ''Meslek'' ifadesi gelmesi ile anlarsınız. Önünde ''Meslek'' yazmayan yüksekokul ile fakülte aynı statüdedir. Eğer ''Meslek'' yazıyorsa bilin ki o 2 yıllık bir okul türüdür.

PARANTEZLERİ ATLAMAYIN: Bu tablolarda seçeceğiniz programların bazılarının önünde parantez içinde çeşitli bilgiler yazılıdır. Bu bilgiler o programın öğrenim şeklini, varsa yabancı dille eğitimini, burs olanaklarını, tercihte cinsiyet ve uyruk zorunluluğu olup olmadığını, ana yerleşke dışında başka bir lokasyonda bulunuyorsa bulunduğu konumu açıklamak için yazılır. Tablonun bu sütununa da dikkat etmeniz gerekiyor.