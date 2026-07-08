Tercihlerde yapay zekâ desteği

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının 10 Temmuz'da açıklanacak olmasıyla birlikte yaklaşık 1 milyon öğrenci için tercih süreci de başlayacak. Bu yıl tercih döneminin en önemli yeniliklerinden biri ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "Rota Maarif" platformu olacak. LGS sonuçlarının ilan edileceği gün erişime açılacak sistem, öğrenci ve velilere tercih sürecinde dijital rehberlik sunacak.

OKULLAR TEK TEK KARŞILAŞTIRILABİLECEK

rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden hizmet verecek platformda Türkiye genelindeki okullar il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulanabilecek. Okulların adresi, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkânları ve kontenjan bilgileri tek ekranda görülebilecek.

YÜZDELİK DİLİMLER DE YER ALACAK

LGS puanıyla öğrenci alan okullar için taban yerleşme puanları, yüzdelik dilimler ve geçmiş yıllara ait yerleşme verileri de sistemde bulunacak. Böylece adaylar farklı liseleri karşılaştırabilecek, kendi başarı durumlarına göre taslak tercih listesi hazırlayabilecek. Platform yalnızca öğrenciler için hazırlanmadı. Öğretmenler de tayin ve yer değiştirme dönemlerinde görev yapmayı düşündükleri okulların konumu, türü ve fiziki imkânları hakkında bilgi edinebilecek. Taşınmayı planlayan aileler de yaşamak istedikleri bölgedeki okulları sistem üzerinden inceleyebilecek.