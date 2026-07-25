Tercihleri değiştirmeyin listenin sağlamasını yapın

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sürecinde son viraja girildi. 27 Temmuz Pazartesi günü sona erecek tercih döneminde birçok aile hâlâ liste üzerinde değişiklik yapıyor. Ancak uzmanlara göre, bu aşamada yeni okul aramak yerine mevcut listenin sağlamasını yapmak çok daha kritik. Çünkü son saatlerde yapılan acele değişiklikler, çoğu zaman planlı hazırlanan listenin dengesini bozabiliyor.

LİSTEYİ DEĞİL, STRATEJİYİ KONTROL EDİN

Tercih ekranına son kez bakarken ilk yapılması gereken, listedeki okulların gerçekten istenip istenmediğini sorgulamak. "Nasıl olsa gelmez" düşüncesiyle yazılan her okul, öğrencinin kayıt hakkı kazanabileceği bir seçenek haline geliyor. Bu nedenle rahatsız olunacak hiçbir okulun tercih edilmemesi öneriliyor.

DEDİKODUYLA LİSTE DEĞİŞTİRMEYİN

Tercih dönemlerinin en büyük tuzaklarından biri de sosyal medyada dolaşan "Bu okul çok yükselecek", "Şuraya kesin yığılma var", "Buraya kimse yazmıyor" gibi doğrulanmamış iddialar. Hiç kimsenin o yıl hangi okulun hangi yüzdelikle öğrenci alacağını önceden bilmesi mümkün değil. Bu nedenle son gün kulaktan dolma bilgilerle listeyi baştan aşağı değiştirmek yerine, resmi veriler ve öğrencinin kendi hedefi esas alınmalı.

ONAY İŞLEMİNİ SON GÜNE BIRAKMAYIN

Son saatlerde yaşanabilecek sistem yoğunluğu ya da teknik aksaklıklar nedeniyle işlemleri son dakikaya bırakmak ciddi risk oluşturabiliyor. Tercihin sistemde tamamlanıp tamamlanmadığı mutlaka kontrol edilmeli.

YEREL TERCİHİ HAFİFE ALMAYIN

Merkezi sınava giren öğrenciler için bile yerel yerleştirme büyük önem taşıyor. İstenilen merkezi okul gelmediğinde öğrencinin devam edeceği okul büyük ölçüde yerel yerleştirme tercihleriyle belirleniyor. Bu nedenle yerel tercih listesi, yalnızca "zorunlu olduğu için" doldurulacak bir bölüm olarak görülmemeli. Uzmanlar, tercih işlemlerinin son güne bırakılmaması gerektiğini özellikle vurguluyor. Son kontrolü bugünden yapmak, eksik ya da hatalı bir işlem varsa düzeltmek için zaman kazandırıyor. LGS'de başarı yalnızca sınav performansıyla değil, doğru hazırlanmış ve bilinçli tamamlanmış tercih listesiyle şekilleniyor. Pazartesi günü saat 17.00'den sonra sistem kapanacak ve tercih listelerinde değişiklik yapılamayacak.



YERLEŞEMEYENLER İÇİN SÜREÇ BİTMİYOR

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç sona ermiyor. Merkezi yerleştirmenin ardından iki ayrı nakil dönemi uygulanacak. Adaylar, hangi okullarda boş kontenjan oluştuğunu ve taban puanları görebilecek. İki nakil döneminin sonunda da bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından ikamet adresleri, okul kontenjanları dikkate alınarak uygun ortaöğretim kurumuna yerleştirilecek.



'EN BÜYÜK HAYALIM PİLOT OLMAK'

Muş'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Hivda Tanyeri, eğitimini Kabataş Erkek Lisesi'nde sürdürmek istiyor. Vali Adil Yazar Ortaokulu'ndan mezun olan Tanyeri, "Çok çalıştım ve bunun karşılığını aldığımı görmek benim için büyük bir mutluluk" dedi.Tanyeri, şunları kaydetti: "Bundan sonraki en büyük hedefim ise yurt dışında iyi bir pilotaj eğitimi alarak pilot olmak. Bunun için de aynı azimle çalışmaya devam edeceğim. Öğretmenlerim her konuda bana destek verdiler. Arkadaşlarımın başarımda büyük payları var, güzel dostluklar edindim. Birbirimizi motive ederek daha verimli çalıştık. Ailem de her zaman yanımdaydı, onlar olmasaydı bugün bu başarıya ulaşabilir miydim bilmiyorum. Bana hem maddi hem de manevi anlamda destek oldular."



DEVLET KORUMASINDAKİ 75 GENÇ YKS'DE İLK 100 BİNDE

YKS'YE başvuran 2,5 milyon aday arasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altında bulunan veya koruyucu aile yanında yaşayan 659 genç de yer aldı. Bolu, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Kütahya illerindeki çocuk bakım kuruluşlarında ve koruyucu aileler yanında korunma ve bakım altında bulunan 7 gençten 5'i sözelde, 2'si sayısalda ilk 10 binin içine girme başarısı elde etti. Ayrıca, 9'u sayısal alanda, 16'sı eşit ağırlıkta, 29'u sözelde ve 21'i de dilde olmak üzere 75 öğrenci ilk 100 bin kişi içinde yer aldı. Bakanlık, öğrencileri tercih süreçlerinde de yalnız bırakmayarak yetenek ve ilgi alanlarına göre mesleklere yönlendirip tercih desteği de sağlıyor. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör