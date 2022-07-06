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Giriş Tarihi: 7.7.2022

Tercihte yelpazeyi geniş tutun

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Tercihte yelpazeyi geniş tutun

Uzmanlar, 20 Temmuz’a kadar devam edecek lise tercihi konusunda uyarıyor: Tercihlerinizi en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralayın. Kendi yüzdelik diliminize denk gelen okulu 6’ncı tercihinize yazın

Sınavla öğrenci alacak liselere tercih dönemi 20 Temmuz'a kadar devam ediyor. Liseler için öğrencilere 10 tercih hakkı tanınmıştı. Peki doğru bir tercih listesi yapmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, öğrencilere şu uyarılarda bulundu:
10 okulu genel yüzdelik dilimine dikkat ederek en düşük yüzdelik diliminden en yüksek yüzdelik dilimine doğru sıralayarak oluşturmanız gerekmektedir. (En yüksek puandan en düşük puana doğru.)
Kendi yüzdelik diliminize denk gelen okulu 6'ncı tercihinize yazın.
İlk 5 okulu kendi yüzdelik diliminizden daha düşük yüzdelik dilimindeki (dolayısıyla daha yüksek puanlı) okullardan seçebilirsiniz. Ancak kendi yüzdelik diliminizden en çok 2 yüzdelik dilimi daha düşük okullardan seçin.
Kendinizi garantiye almak için son 4 tercihinizi yüzdelik diliminizden daha yüksekokullara ayırın.
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Tercihte yelpazeyi geniş tutun
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