Tercüman-ı Ahval Özellikleri- Tercüman-ı Ahval Hangi Padişah Döneminde ve Ne Zaman Çıkarıldı, Kim Çıkardı, Önemi Ne?

Edebiyat derslerinde sıkça duyduğumuz Tercüman-ı Ahval gazetesinin özellikleri araştırılan konular arasında yer almıştır. Edebiyata katkılarıyla bilinen bu gazeteye dair kafalarda oluşan sorular çeşitlilik göstermiştir. Bu durumda Tercüman-ı Ahval gazetesinin önemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, bu gazetenin hangi padişah zamanında, ne zaman çıkarıldı sorularına cevap aramıştır. Bununla beraber Tercüman-ı Ahval mukaddimesinin kim tarafından yazıldığı da merak konusu olmuştur. Bu yazımızda sizler için, Tercüman-ı Ahval hangi padişah döneminde ve ne zaman çıkarıldı, kim çıkardı ve önemi ne sorularının cevaplarına yer verdik. Tercüman-ı Ahval özellikleri başlıklı yazımıza dair detaylar...

Tercüman-ı Ahval Özellikleri

Tanzimat edebiyatında büyük bir öneme sahip olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin özellikleri mevcuttur. Bir sembol gazetesi olan Tercüman-ı Ahval, İstanbul'da 1860-1866 yılları arasında yayımlanan ilk özel gazetedir. Edebi eserlerin yayınlandığı Tercüman-ı Ahval gazetesinde Şinasi'nin ilk Türkçe oyunu olan Şair Evlenmesi dizi olarak burada yayınlanmıştır. Ayrıca gazetenin amacını ve yayın politikasını amaçlayan Şinasi'nin Mukaddimesi büyük öneme sahiptir. Mukaddimesinde Şinasi, bir düşünce ve tartışma gazetesi amaçladığını söyleyerek, uygar ülkelerin gazetesini örnek göstermiştir. Halkı bilgilendirme adına, iç ve dış haberlerin yanı sıra herkesin anlayabileceği dilde eğitici yazılara da yer vermiştir.

Tercüman-ı Ahval Önemi

Tanzimat edebiyatının sembol gazetesi olan Tercüman-ı Ahval önemi, 1860-1866 yılları arasında yayımlanan ilk özel gazete olmasıdır. Şinasi'nin kaleme aldığı Şair Evlenmesi oyunu, Batılı anlamda ilk Türkçe oyun olarak bilinmesinden ötürü önemi vardır. Gazetede yer verilen onun bu eseri bir dizi olarak yayınlanmıştır. Onun yanı sıra Ahmet Vefik Paşa, Ziya Paşa ve Refik Bey'in gazetede yazıları yer almıştır. Bu yazılar arasında ise Osmanlı toplumunun geri kalma nedenleri tartışılmıştır.

Tercüman-ı Ahval Hangi Padişah Zamanında Çıkarıldı?

Tanzimat döneminde önemli bir yere sahip Tercüman-ı Ahval gazetesinin hangi padişah zamanında ve ne zaman çıkarıldığı merak edilen konular arasındadır. Tercüman-ı Ahval gazetesi 22 Ekim 1860 yılında Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılmıştır. Osmanlı döneminde ilk özel gazete olarak bilinen Tercüman-ı Ahval gazetesi, Abdülaziz döneminde çıkarılmıştır.

Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi Kim Yazdı?

Tercüman-ı Ahval mukaddimesi kim yazdı sorusu sıkça karşımıza çıkmıştır. Şinasi'nin 1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazetesinde yayınlanan ilk makalesi Tercüman-ı Ahval Mukaddimesidir. Bu makale edebiyatımızda ilk makale örneği sayılmasından ötürü büyük bir öneme sahiptir.