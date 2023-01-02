Terdit Nedir? Söz Sanatlarından Terdit Ne Demek, Türk Edebiyatındaki Örnekleri Neler?

Edebiyatta sık kullanılan söz sanatları arasında yer alan terdit kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Terdit nedir sorusuna cevap arayan kişiler bunun için internete başvurmuştur. Söz sanatları arasında yer alan terdit, edebi metinlere bir anlam katmak üzere şair ve yazarlar tarafından kullanılmıştır. Özellikle roman ve şiir gibi edebi sanatlarda Türkçenin ifade zenginliği noktasında söz sanatları önemlidir. Bu durum tarih boyunca pek çok zengin içerikli eserlerin ortaya çıkmasını da sağlamıştır. Terdit bu söz sanatları arasında ön plana çıkmıştır. Peki söz sanatlarından terdit ne demek, Türk Edebiyatındaki örnekleri neler? Terdit nedir başlıklı yazımızda bu konuya dair önemli bilgilere yer verdik.

Terdit Nedir?

Terdit söz sanatları arasında çok sık kullanılmıştır. Anlamını merak eden kullanıcılar terdit nedir sorusuna da cevap arayacaktır. Terdit kelime anlamı, yazıda beklenmedik bir sonuçla karşılaşma olarak bilinir. Bir sözü okuyucunun beklemediği bir şekilde bitirerek onu şaşırtması sanatına terdit denilmiştir.

Söz Sanatlarından Terdit Ne Demek?

Türkçede çok sayıda söz sanatı vardır. Metni vurgulamak ve anlamı güçlendirmek amacıyla yazarların başvurduğu yöntemlerden birisidir. Söz sanatları arasında en çok karşılaşılan terdit, çoğu kişi tarafından merak edilip, araştırılmıştır. Bu nedenle söz sanatlarından terdit ne demek sorusu, çok sık karşılaşılmıştır. Terdit, bir sözün veya metnin okuyucuyu şaşırtmak amacıyla beklenmeyen bir sonuçla karşılaşmasını sağlamaktır. Sözün sahibi önce meraka bırakıp, ne olacağını hissettirmeden sürdürüp, hiç umulmadık bir çarpıcı sonla noktalamasıdır. Terdit kelimesinin kökeni Arapçadan gelmiştir. Pek çok eserde de bu söz sanatına yer verildiği görülmüştür.

Terdit Örnekleri

Terdit söz sanatının örnekleri çeşitlilik göstermiştir. Bu söz sanatına dair örnekler aşağıdaki gibidir;

En ağır işçi benim,

Gün yirmi dört saat

Seni düşünüyorum.

Şiirde bir işçinin çok çalışmasından bahsederken, son mısrasında işinin sadece sevgilisini düşünmek olduğunu göstererek terdit yani şaşırtma sanatı uygulamıştır.

Bir başka örnek ise şu şekildedir;

Dişin mi ağrıyor?

Çek kurtul.

Başın mı ağrıyor?

Bir çeyreğe iki aspirin.

Verem misin?

Üzülme, onun da çaresi var,

Ölür gidersin…

Bu şiirde son satıra kadar her hastalığın bir çaresi olduğundan bahsederken en son okuyucunun tahmin etmeyeceği bir şekilde bitirmesi de terdit sanatına örnektir.