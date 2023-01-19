Tereke Nedir? Terekeye Hangi Mallar Girer, Nasıl Tespit Edilir ve Mirasçıya Ne Zaman Geçer?

Ölen kişinin miras ve borçları anlamına geldiğini bilmeyenler, tereke nedir diye sorabilir. Terekeye hangi mallar girer diyenler için bunlar, para, gayrimenkul, araç gibi mal varlıklarıdır. Tereke nasıl tespit edilir diye araştıranların mahkemeye başvurması gerekir. Birçok kişi, tereke davası ne kadar sürer diye düşünür. Hak sahipleri için terekeye neler dahildir sorusu önemlidir. Peki tereke tedbir şerhi nedir? Tereke mirasçıya ne zaman geçer?

Tereke Nedir?

Öldüğü kesinleşmiş veya gaip (ölüm tehlikesi bulunan, yitik) olan kişilerin bırakmış olduğu miras, borçlar ve diğer haklara tereke adı verilir. Ölen kişi, ölmeden önce farklı bir vasiyette bulunmadığı takdirde tüm malı ailesine kalır. Eş, çocuk, torun vb. gibi birinci dereceden yakınları hak sahibidir. Miras bırakan kişi farklı bir vasiyette bulunduğunda, mirasının bir kısmını ailesi dışında üçüncü bir tarafın yararına ayırma hakkına sahiptir. Kalan payı ise ailesine serbestçe tahsis edebilir.

Nakit para, altın ve mücevherler, gayrimenkul, araç, işletme ve alacak hakkı tereke malları kapsamına girer. Terekenin tespiti için ise öncelikle mahkemeye başvuru yapılması gerekir. Ardından mahkeme, ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkere yazar. Böylece ölen kişinin bütün malı araştırılarak tespit edilir. Bu davanın sonuçlanma süresi kişilere, duruma ve olaylara bağlı olarak değişse de ortalama 1 veya 1-5 yıla kadar uzayabilir.

Tereke Tedbir Şerhi Nedir?

Miras bırakan kişinin ölümünün ardından mirası, hak sahibi olan çocuklarına, torunlarına ve eşine kalır. Bazı durumlarda ise kişi, hayatta iken ailesinin mirasından yararlanamaması için mal kaçırabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan kişilerin yapması gereken ise mahkemeye başvurarak tereke tedbir şerhi (koruma önlemi) aldırmaktır. Öte yandan, miras bırakan kişi her zaman mal değil borç da bırakabilir. Borç ödemek istemeyen mirasçıların ise bu durumdan kurtulmaları için "reddi miras" davası açmaları gerekir. Bu şekilde bütün haklardan feragat edilmiş olunur.