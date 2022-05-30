Terim Anlam Ne Demek? Kelimede Terim Anlam Nedir, Örnekleri Neler?

Bir alana yönelik kelimeleri ifade eden sözcüklere verilen ad olarak terim anlam karşımıza çıkmaktadır. Belirli terimleri sınıflandırmak için ortay çıkmış bir kavramdır. Hemen hemen her alanda karşılaştığımız bu terim anlam nedir, terim anlam ne demektir ve örnekleri nedir sorularının cevapları yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

Terim Anlam Nedir?

Terim anlam, öğrencilerin en merak ettiği dil bilgisi konularından biridir. Olduk kolay ve zevkli bir konu olan terim anlam konusunun genel tanımı şu şekildedir. Meslek, sanat, bilim ya da spor gibi alanlara özgü kelimelerin toplamına terim anlamlı kelimeler denilmektedir. Bir kelimenin terim anlamlı olabilmesi için bilimsel kaynaklara dayandırılması gerekmektedir. Bilimsel olarak da kabul görmüş terim anlamlı kelimeler bazı zamanlar gerçek anlamının dışına çıkarak da kullanılabilmektedir.

Terim Anlam Özellikleri Nedir?

Terim anlamlı sözcüklerin özelliklerine baktığımızda karşımıza iki tane önemli özelliği karşımıza çıkmaktadır. Birincisi, terim anlam bir kavramın detaylarıyla anlatmaya yardımcı olmaktadır. Belirli bir alanda yer alan terim anlamlı kelimeler o alanı daha detaylı bir şekilde anlatmamıza fayda sağlamaktadır.

İkinci bir özellik ise terim anlamlı kelimeler pek çok kişi tarafından bilinmez ve ait olduğu alanı daha özel kılmaktadır. Terim anlamlı kelimeler her zaman gerçek anlamda kullanılır ve gerçek anlamlarını korumaktadırlar.

Terim Anlam Örnekleri

Müzik Terimleri: Solfej, nota, bemol, diyez, beste, aranje.

Futbol Terimleri: Korner, penaltı, gol, ofsayt

Matematik Terimleri: Toplama, çıkarma, çarpma, üçgen, kare, çarpım, cisim.

Dil Bilgisi Terimleri: Yüklem, özne, nesne, fiil, kök, zarf, zamir, sıfat.

Tiyatro Terimleri: Sahne, tirat, dekor, kostüm.