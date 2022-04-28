Terk Etmek Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Terketmek Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Terk etmek, herhangi bir işten vazgeçmek yahut kişinin bir başka kişiden, ortamdan ya da işten ayrılması durumu ifade eden bir kelime grubudur. Terk ve etmek kelimeleri her ikisi de kendi başkalarına anlam ifade eden sözcüklerdir. Yazımında sık sık hata yapılan, birleşik mi yoksa ayrı ayrı yazıldığı konusunda yanılgıya düşülen terk etmek nasıl yazılır? Terk etmek şeklinde mi yoksa terketmek şeklinde mi yazılır? İşte detaylar...

Terk Etmek Nasıl Yazılır?

Türkçe dil kurallarına göre kelimenin sonuna gelen fiil bildiren kelimeler ayrı yazılır, eğer iki kelimeden en az birinde ayrı yazıldığı zaman anlam kaybı yok ise o kelimeler ayrı yazılır. Terk etmek yazımının doğru şekli ayrı yani 'terk etmek' şeklinde kabul edilir. Terketmek şeklinde ki yazılışı yanlıştır.

TDK'ya Göre Terk Etmek Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

TDK sözlüklerine baktığımız zaman terk etmek kelime grubunun doğru yazılışının ayrı olarak kabul edildiğini görmekteyiz.

Terk etmek ( TDK'ya göre doğru)

Terketmek (TDK'ya göre yanlış)

Terk Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Terk etmek kelime grubunun doğru ve yanlış yazım örneklerini cümle içinde şöyle gösterebiliriz;