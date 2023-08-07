Termessos Antik Kenti Nerede? Termessos Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Günümüzde UNESCO Karma (Doğal ve Kültürel) Miras listesinde bulunan Termessos Antik kenti, kalıntıları başarıyla korunmuş yapılardandır. Tarihine bakıldığında Termessos´un adının ilk kez Büyük İskender ile anıldığını görürüz. Bölgeyi Termessoslulara karşı ilk kuşatanın Büyük İskender olduğu bilinmekle birlikte bölgenin son yerleşimcilerinin de Romalılar olduğu bilinmektedir. Verilen genel bilgilerin dışında da geçmişinde detaylı hikayeler olan bu antik kent hakkında "Termessos Antik Kenti ne zaman inşa edildi?" veya "Hangi medeniyete ait?" şeklinde belli başlı sorular yanıtlandığında bu hikayeler daha anlamlı hale gelmektedir.

Termessos Antik Kenti Nerede?

Termessos Antik Kenti, Anadolu´nun en eski halklarından biri olan Solym halkı tarafından kurulmuş ve bulunduğu yerin adını da kurucu halktan almış olup Solymos Dağı'nda kurulduğu bilinmektedir. Günümüzde ise bu antik kentin kurulduğu bölge, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı olan Döşemealtı beldesinde, Güllük dağinin dorukları arasındaki vadidedir. Antalya'nın merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre uzaklıkta bulunan ören yerinde eski çağlara ait çok fazla tapınak ve mezarlık alanları bulunmaktadır. Termessos aynı zamanda içinde bulunduğu Termessos Güllük Milli Parkı'na da ismini vermiştir.

Termessos Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Antalya'nın yüksek kesimlerinde bulunan Termessos Antik Kenti´ne hem özel araçla hem de toplu taşıma ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Özel araçlarıyla ulaşımı sağlayacak olan ziyaretçiler, Antalya-Korkuteli yolu üzerinde Termessos ayrımından girip 9 kilometrelik patika yolu takip ettikten sonra antik kentin bulunduğu bölgeye ulaşabilirler.

Toplu taşıma kullanarak antik kenti ziyaret etmek isteyenler, Antalya-Korkuteli minibüsleri ile Termessos yol ayrımına gelip yolun devamında 9 km yürüyerek antik kentin bulunduğu bölgeye ulaşabilirler.

Termessos Antik Kenti Ne Zaman İnşa Edildi ve Hangi Medeniyete Ait?

Yüksek kesimlerde, birçok vahşi bitkinin arasında ve sık ormanların içinde kurulmuş olan, yapısı dolayısıyla etrafı çevrili küçük bir köyü anımsatan Termessos Antik Kenti´nin inşaatı hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmalar sonucunda tam olarak net olamamakla birlikte bu yapının kuruluşunun milattan önce yedinci yüzyıl olduğu belirtilmektedir. Kurucu olarak kabul ettiğimiz Termessosların kendilerini Solymi olarak çağırdıkları bilinmektedir.

Termessos Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Termessos Antik Kenti´nin sergilendiği bölgede Agora, akropolis, tiyatro, tapınaklar, Hadrian propylonu tapınağı, asağı sur duvarları, batı stoa, dorik stoa, Bouleuterion, nişli tapınak, sütunlu galeri, osbaras stoa, yukarı gymnasion, Heroon kompleksi, tapınak terası, lahit mezarlar gibi yapı örneklerini de inceleyebilirsiniz. Haftanın her günü 08:00-20:00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekleyen antik kentin giriş ücreti 70 TL olarak belirlenmiştir.