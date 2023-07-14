Termik Santral Nedir? Termik Santral Nasıl Çalışır ve Ne Üretir?

Termik santraller çeşitli olmakla birlikte enerji üreten bir yapıya sahip olmasından ötürü önem arz etmiştir. Bu konuya dair detaylı bilgiye sahip olmayanlar için termik santral nedir sorusu kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılan termik santraller çeşitli yakıtların enerjiye dönüştürülmesinde önem kazanmıştır. Dünyada nüfus artışının artması, enerjiye duyulan ihtiyacı da arttırmıştır. Elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan çeşitli sistemlerin arasında yer alan termik santraller, ilgi duyulan bir konu olmuştur. Bu enerji sisteminin kullanımı ülkeden ülkeye değişmekle beraber ülkemizde de belli bir oranda rastlanır. Konuyla ilişkili araştırma yapan kullanıcılar, ülkemizde kaç çeşit termik santral var sorusuna yanıt aramıştır. Termik santral nasıl çalışır ve ne üretir sorularına dair merak edilen bilgileri sizler için derledik.

Termik Santral Nedir?

Termik santral kömür ve petrol gibi kaynakların yakılması sonucu ortaya çıkan kimyasal enerjiyi farklı sistemlere dönüştüren bir yapıya sahiptir. Isı enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesinde kullanılan bu tür kaynaklar pek çok yerde görülür. Kömür ve petrolün dışında doğal gaz, taş ve linyit kömürü gibi fosil yakıtların dönüştürülmesinde etkili olan termik santrallerde oluşan yüksek basınç buhar türbinlerine gönderilir. Termik santraller çeşitlerine göre farklı ham maddeler içerir. Elektrik üretim yöntemi temel olarak aynı olsa bile, çeşidine göre farklılık gösterir.

Termik Santral Nasıl Çalışır?

Termik santral hakkında detaylı bilgiye sahip olamayanlar, nasıl çalışır sorusu hakkında da araştırmada bulunacaktır. Termik santrallerin çalışma prensibi ise şu şekilde olur;

Doğalgaz gibi yakıtlar kazanlarda yakılır.

Kazanlarda oluşan yüksek basınçlı buhar türbine gönderilir.

Trübin dönme hareketinde bulunur ve buna bağlı elektrik üretmekle görevli alternatörü döndürmeye başlar.

Elektrik üretilir ve bu üretilen elektrik yükseltici trafolar sayesinde yüksek gerilime çevrilerek iletim hatlarına gönderilir.

Oluşan sıcak buhar soğutma kulelerine gönderilerek soğutulur ve çevrim sürekli devam eder.

Termik Santral Ne Üretir?

Termik santral elektrik üretmede büyük rol oynar. Elektrik üretimi ise ısı enerjisi aracılığıyla sağlanır. Pek çok ülkede elektrik enerjisi üretiminde kullanılan bu santrallerin oranları değişiklik gösterir. Türkiye'de bu oran yaklaşık yüzde 30 kadardır.