Termometre çeşitleri nelerdir? Termometre sıcaklık birimleri ve dönüşümleri

Gündelik yaşantımızda kullandığımız termometreler, bulunduğumuz ortamın sıcaklığını ya da dışarıdaki sıcaklık derecesini bizlere ölçebilmektedir. Termometreler hem soğuk hem sıcak havadaki ısı derecelerini ölçebilmektedirler. Yani termometre çeşitlerine göre farklı ısı dereceleri ölçülebilir. Bunun yanında termometre ölçüm değerlerini doğru yorumlayabilmek için sıcaklık birimleri ve dönüşümlerini iyi bilmeniz gereklidir.

TERMOMETRE ÇEŞİTLERİ

Termometreler genel olarak üçe ayrılmaktadırlar. Bunlar;

Gazlı termometreler

Metal termometreler (Katı Termometreler)

Sıvılı termometreler şeklindedir.

Sıvı termomtrelerde kendi aralarında üçe ayrılmaktadırlar. Bunlar;

Alkollü termometre

Cıvalı termometre

Hasta termometre

TERMOMETRE SICAKLIK BİRİMLERİ

Bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüne sıcaklık denir. Sıcaklık duyu organlarıyla algılanabilir ve genellikle sıcak ya da soğuk terimleri ile ifade edilir. Genleşmeye bakılarak dolaylı yoldan sıcaklık ölçülebilir. Bunun içinde termometre kullanılır. Günlük hayatta sıcaklık birimi olarak en çok derece Celsius (°C) tercih edilmektedir. Sıcaklık birimleri şu şekildedir:

Celsius (°C)

Fahrenheit (°F)

Kelvin (°K)

Planck (TP)

Rømer (°Rø)

Réaumur (°R)

Newton (°N)

Delisle (°De)

Rankine (°Ra)

TERMOMETRE DÖNÜŞÜMLERİ

Termometre dönüşümleri bir termometredeki değerin diğer termometrede hangi değere karşılık geleceğini söyler. Örnek verecek olursak; 32 F değeri, 0 Celcius değerine karşılık gelir. Sıcaklık birim dönüşümleri yapılırken oran-orantı özelliğinden faydalanılır.

Örnek verelim:

80 Fahrenayt değerindeki sıcaklık Celcius termometresinde kaça karşılık gelir?

80-32 / 212-32 = C-O / 100-O işleme devam edersek

48/100 = C-O/100 olarak karşımıza çıkar. 80 F değeri 26 C değerine karşılık gelir.

48 x 100 = 180 x C

4800 = 180 x C

C = 26

TERMOMETRE NE AMAÇLA KULLANILIR?

Günümüzde en çok kullanılan termometreler şu şekildedir: