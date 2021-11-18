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Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:46 Son Güncelleme: 18.11.2021 11:46

Termometre çeşitleri nelerdir? Termometre sıcaklık birimleri ve dönüşümleri

Termometre çeşitleri nelerdir? Termometre sıcaklık birimleri ve dönüşümleri

Sıcaklığı ölçmek için kullanılan alete termometre denilmektedir. Günümüzde Celsius, Fahrenheit veya Kelvin gibi farklı termometre çeşitleri kullanılmaktadır. Gündelik hayatımızdaki kullandığımız termometre ise değişen sıcaklık karşısında sıvıların hacim değiştirmesi mantığına dayanarak ölçüm yapmaktadır. Termometre çeşitleri nelerdir? İşte termometre sıcaklık birimleri ve dönüşümleri…

Gündelik yaşantımızda kullandığımız termometreler, bulunduğumuz ortamın sıcaklığını ya da dışarıdaki sıcaklık derecesini bizlere ölçebilmektedir. Termometreler hem soğuk hem sıcak havadaki ısı derecelerini ölçebilmektedirler. Yani termometre çeşitlerine göre farklı ısı dereceleri ölçülebilir. Bunun yanında termometre ölçüm değerlerini doğru yorumlayabilmek için sıcaklık birimleri ve dönüşümlerini iyi bilmeniz gereklidir.

TERMOMETRE ÇEŞİTLERİ

Termometreler genel olarak üçe ayrılmaktadırlar. Bunlar;

  • Gazlı termometreler
  • Metal termometreler (Katı Termometreler)
  • Sıvılı termometreler şeklindedir.

Sıvı termomtrelerde kendi aralarında üçe ayrılmaktadırlar. Bunlar;

  • Alkollü termometre
  • Cıvalı termometre
  • Hasta termometre

TERMOMETRE SICAKLIK BİRİMLERİ

Bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüne sıcaklık denir. Sıcaklık duyu organlarıyla algılanabilir ve genellikle sıcak ya da soğuk terimleri ile ifade edilir. Genleşmeye bakılarak dolaylı yoldan sıcaklık ölçülebilir. Bunun içinde termometre kullanılır. Günlük hayatta sıcaklık birimi olarak en çok derece Celsius (°C) tercih edilmektedir. Sıcaklık birimleri şu şekildedir:

  • Celsius (°C)
  • Fahrenheit (°F)
  • Kelvin (°K)
  • Planck (TP)
  • Rømer (°Rø)
  • Réaumur (°R)
  • Newton (°N)
  • Delisle (°De)
  • Rankine (°Ra)

TERMOMETRE DÖNÜŞÜMLERİ

Termometre dönüşümleri bir termometredeki değerin diğer termometrede hangi değere karşılık geleceğini söyler. Örnek verecek olursak; 32 F değeri, 0 Celcius değerine karşılık gelir. Sıcaklık birim dönüşümleri yapılırken oran-orantı özelliğinden faydalanılır.

Örnek verelim:

80 Fahrenayt değerindeki sıcaklık Celcius termometresinde kaça karşılık gelir?

80-32 / 212-32 = C-O / 100-O işleme devam edersek

48/100 = C-O/100 olarak karşımıza çıkar. 80 F değeri 26 C değerine karşılık gelir.

48 x 100 = 180 x C

4800 = 180 x C

C = 26

TERMOMETRE NE AMAÇLA KULLANILIR?

Günümüzde en çok kullanılan termometreler şu şekildedir:

  • Sıcaklık Ölçer Dijital Termometreler
  • Buzdolabı Termometresi
  • Gıda Termometreleri
  • Oda Termometresi
  • Taşınabilir Termometreler
  • Wireless Kablosuz Termometre
  • Mini Termometre
  • Dijital Termostat Çeşitleri
  • Kablolu Termometreler
  • Hava İstasyonları
  • Uzun Yığın Sıcaklık Ölçer Probları
  • İbreli Mekanik Termometre
  • Havuz Termometresi
  • K Tipi Problar ve Okuyucuları

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